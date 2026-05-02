El patrimonio de León olvidado que se acerca al colapso

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

En León, el patrimonio histórico no solo se conserva en museos o grandes monumentos, algunas de ellas tienen fama internacional. También sobrevive, o lucha cada día por hacerlo, en pequeños pueblos, en ruinas olvidadas y en construcciones que el paso del tiempo ha dejado al borde del colapso. En ese terreno actúa Hispania Nostra, una entidad que proteje el legado cultural y que, desde hace años, alerta sobre su deterioro a través de su herramienta más conocida, la Lista Roja.

Datos Más antiguo. Real Monasterio de Santa María de Nogales y el Monasterio de Santa María de Trianos el 16 de diciembre de 2007 fueron incluidos.

Más reciente. El Puente ‘Beato Ambrosio’ de Santibáñez se incluyó el 10 de junio de 2025.

Peor año. En el año 2014, un total de 17 monumentos aparecen en la Lista Roja.

Sorprende. El yacimiento 'Ad Legionem VII Geminam'

León, una provincia en alerta

La provincia de León es uno de los territorios más afectados. En la actualidad cuenta con 63 elementos incluidos en la Lista Roja, una cifra que refleja tanto la riqueza patrimonial del territorio como su preocupante estado de conservación. El listado es amplio y heterogéneo. Esto a pesar de llevar desde el 10 de junio sin incluir ningún monumento. El último fue el Puente «Beato Ambrosio» de Santibáñez, una infraestructura histórica que evidencia el abandono de las antiguas vías de comunicación

Monasterio de Santa María de TrianosAcacio

Abarca desde vestigios romanos hasta patrimonio industrial del siglo XX, pasando por construcciones religiosas y arquitectura tradicional. El ámbito industrial ocupa un lugar central en la Lista Roja leonesa. Instalaciones como el Molino de Seisón de la Vega o el conjunto ferroviario de Matarrosa del Sil muestran el declive de un pasado minero e industrial que fue clave en la economía de la provincia durante mucho tiempo.

En el terreno militar y defensivo, aparecen construcciones como el Castillo de Alba o el Castillo de Cea, testigos de siglos de historia que hoy se encuentran en estado de deterioro sobre el terreno y con posibilidad de desaparecer si no se consigue una solución.

El patrimonio religioso es, sin embargo, el más numeroso. Iglesias como la de San Salvador en San Justo de los Oteros, la de San Martín en Valdavido o la de Santa Eugenia de Quintana de la Peña se suman a una larga lista de templos en riesgo, muchos de ellos en localidades afectadas por la despoblación y que parece que se abandonan desde las instituciones por mantener la historia de estas en vivo.

El Puente ‘Beato Ambrosio’ de SantibáñezHispania Nostra

Más allá de los nombres concretos, la Lista Roja de León refleja un problema estructural: la despoblación rural que vive la provincia leonesa desde hace décadas. Muchos de estos bienes están situados en pueblos con escasos habitantes, sin recursos para su mantenimiento. Es el caso de elementos singulares como los colmenares tradicionales del Alto Valderaduey, la calzada del Esla o los dieciséis cortines de Fonfría, ejemplos de una arquitectura vinculada a formas de vida prácticamente desaparecidas.

También destacan los yacimientos arqueológicos, como la villa romana de Los Villares o el enclave de Ad Legionem VII Geminam, que conectan directamente con el pasado romano de la provincia y del que se lleva mucho tiempo exigiendo su arreglo.

Pasar de la Lista Roja a la Lista Verde requiere de inversión, voluntad política y una cierta implicación social en muchos casos

No todo son malas noticias. Hispania Nostra contempla también la llamada Lista Verde, donde se incluyen aquellos bienes que han sido recuperados. Sin embargo, el paso de la Lista Roja a la Verde requiere inversión, voluntad política y, en muchos casos, implicación social, algo que, en muchas ocasiones una de las tres falla o se va pasando el tiempo de esta.

Calzada romana del EslaDL

El reto en León se convierte de esta manera en mayúsculo. Salvar 63 elementos patrimoniales no es solo una cuestión cultural, sino también territorial. Recuperarlos implica fijar población, generar turismo sostenible y reconstruir identidad a través de la restauración de estos monumentos que tanta historia conservan.

El caso leonés no es aislado, pero sí especialmente significativo. Representa la tensión entre un pasado rico y un presente frágil. La Lista Roja no es únicamente un registro, sino que se trata de un espejo incómodo que muestra qué parte de la historia está en riesgo de desaparecer. Porque cuando un monumento cae, no solo se pierde piedra. Se pierde memoria e historia.

La Lista Roja del Patrimonio es un inventario de bienes culturales españoles que se encuentran en riesgo grave de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores. No es solo un catálogo, sino que se trata de una llamada de atención. Cada incorporación supone un aviso público de abandono institucional, falta de inversión o simple olvido que puede conllevar la pérdida de patrimonio cultural de siglos de antigüedad. En ella conviven iglesias, castillos, infraestructuras industriales, yacimientos arqueológicos o arquitectura popular. Todos tienen algo en común, la fragilidad que los mantiene, por el momento, con vida.



