Victorias desata su rock emocional en Black Bourbon

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La escena musical nacional tiene marcada en rojo la noche del sábado 2 de mayo. La banda sevillana Victorias aterriza en León con un directo que promete intensidad, sensibilidad y una conexión total con el público. La cita será en la Black Bourbon, dentro del reconocido circuito Girando Por Salas (GPS), que continúa apostando por el talento emergente del país.

Con apertura de puertas a las 21.00 horas y el inicio del concierto a las 22.00, el evento se presenta como una de las propuestas más atractivas del fin de semana en la ciudad. Las entradas, con un precio de 11 euros, ya están disponibles tanto en formato físico como online.

Victorias llega en un momento clave de su carrera. Tras el impacto de su primer trabajo, Un puño amable, el grupo ha evolucionado tanto en formación como en sonido. Ahora convertidos en cuarteto, presentan emocional, un álbum producido por Guille Mostaza que ahonda en las emociones más profundas de la banda. El disco se construye como un viaje íntimo, donde las letras exploran inseguridades, miedos y conflictos internos con una honestidad poco habitual.

Al frente se encuentra Ire Díaz, cuya voz se convierte en el eje de la propuesta. Su estilo aporta una dimensión melódica que se fusiona con el carácter envolvente de las guitarras de Rafa López, la rítmica de Juanma García a la batería y el bajo de Christian Lancharro.