Recital de Rosalía Gabriel en la Sala Eutherpe

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

La pianista Rosalía Gabriel de Miguel ofrece un recital este 3 de mayo a las 19.30 horas en la Sala Eutherpe, una cita que reunirá a los amantes de la música clásica en torno a un programa exigente y de gran riqueza expresiva.

El concierto se abrirá con la Sonata nº26 en Mi bemol Mayor op.81a Los adioses de Ludwig van Beethoven, una de las obras más personales del compositor alemán. Dividida en tres movimientos, la pieza traza un recorrido emocional que transita desde la melancolía inicial hasta la energía del reencuentro final, mostrando una amplia paleta de matices interpretativos.

En la segunda parte, la intérprete abordará una selección de las Fantasiestücke op.12 de Robert Schumann, concretamente los números del 1 al 6 y el 8. Estas piezas, inspiradas en el mundo literario y en la imaginación romántica, alternan momentos de introspección con otros de carácter más impetuoso y virtuoso, como Aufschwung o In der Nacht, concluyendo con Ende vom Lied, una pieza de gran intensidad expresiva.

Nacida en Guadalajara en 2003, Rosalía Gabriel inició sus estudios musicales en 2009 y pronto mostró una notable proyección en el piano. Se formó en el Conservatorio Profesional de Música «Sebastián Durón» bajo la dirección de Alicia Lucena Córdoba, donde completó los grados elemental y profesional con las más altas calificaciones, obteniendo numerosas matrículas de honor tanto en interpretación solista como en conjunto pianístico.

A lo largo de su trayectoria ha sido premiada en distintos certámenes, destacando el primer premio en el Concurso Nacional de Piano a Cuatro Manos en 2016 y el segundo premio en 2017.