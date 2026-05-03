La Charanga Míticos de León se alza con el tercer premio del XII Festival Nacional de Charangas

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Charanga Míticos se convirtió este sábado en la tercera mejor de España al obtener el tercer puesto en el XII Festival Nacional de Charangas, celebrado en Poza de la Sal (Burgos). El trío percursionista leonés compuesto por Héctor Fernández, Brian Álvarez y José Ángel Santo Tomás obtuvieron el título de Mejor Percusión de España.

Miembros de la charanga, que este año cumple su 15 aniversario, explicaron hoy a la Agencia Ical que, tras un concurso “pasado por mucha agua” y en el que tuvieron “serios competidores”, como Salsa Rosa, de Valencia, o los ganadores, Los Carajillo, de Aragón, Míticos logró colocarse en un podio en el que “nunca había habido representación leonesa”.

“Durante el concurso arrastramos a gente de León hasta este pueblo burgalés y entre los locales éramos favoritos, eso nos hizo estar cómodos”, recordaron hoy los Míticos sobre el día de ayer, cuando obtuvieron un tercer premio nacional que les sabe a “trabajo bien hecho y merecido”. “Hay que ser honestos con el alto nivel que hay en España pero también estar muy orgullosos de volver a poner arriba a Castilla y León y, sobre todo, a León”, añadieron.