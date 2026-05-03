Fernando Rueda presenta el jueves en León su nueva novela de espionaje ‘No me llames traidor’

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La Biblioteca Pública de León acogerá el jueves, 7 de mayo, a las 19 horas, la presentación de ‘No me llames traidor’, la nueva novela del periodista y experto en espionaje Fernando Rueda, en un acto que cuenta con la colaboración de la Asociación de Periodistas de León (APL) y el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León.

‘No me llames traidor’ narra la historia de Beto Romero, agente del servicio secreto español que ha pasado media vida infiltrado, negociando en las sombras y moviéndose en la frontera borrosa entre la lealtad y la mentira. Hasta que un día todo salta por los aires: es detenido, señalado como traidor y acusado de vender secretos a Rusia. España entera lo señala y él lo niega, pero nadie le cree.

La novela plantea tres ventanas sobre la historia de ese espía, en las que cada una de ellas contradice a la anterior y lleva a una batalla en la partida final, un desenlace en el que el verdadero riesgo es creer que se tiene el control. Inspirada en hechos reales, la novela entrelaza operaciones encubiertas, intereses cruzados y vínculos personales sometidos a una presión extrema, construyendo un relato tenso y minucioso sobre el poder, la identidad y los límites de la fidelidad.