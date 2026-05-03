El Archivo Histórico Municipal de León invita a descubrir los antiguos palacios reales

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El Archivo Histórico Municipal del Ayuntamiento de León invita a la sociedad a descubrir los antiguos palacios reales de la ciudad a través del taller didáctico de primavera ‘Lo que el tiempo se llevó: Los Palacios Reales de León’, una propuesta cultural que busca acercar la herencia histórica y documental de la ciudad a todos los ciudadanos interesados en su pasado.

Se impartirá los días 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de mayo a partir de las 18 horas en la sede del Archivo Histórico Municipal de León, situada en el Centro de Interpretación del León Romano, de forma gratuita previa inscripción online.