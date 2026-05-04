‘Ad Legionem’ como parque arqueológico único

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La asociación Amigos del Patrimonio Cultural de León, más conocidos como Promonumenta, quiere que Ad Legionem siga vivo y que se paralice por completo el proyecto de unión entre La Lastra y Puente Castro. «Hay que respetar el patrimonio cultural de la ciudad de León y si para hacerlo es necesario rodear este yacimiento, hay que buscar opciones para ello», argumenta Marina Sánchez, presidenta de Promonumenta, asociación que cuya única política es la de protección del patrimonio cultural de León. «Todavía no se conoce prácticamente nada y es único en España», comenta Sánchez. «Apenas podemos encontrar dos o tres ejemplos en el mundo similares».

Para Promonumenta, el yacimiento, descubierto a inicios del siglo XXI, necesita un estudio intenso sobre el terreno. «Lo primero que se debería hacer es delimitar con exactitud todo el espacio que ocupa el yacimiento», comenta Sánchez. «Es imprescindible realizar un estudio con georradar y el Ayuntamiento debe contrata una empresa especializada en arqueológía para realizarlo». «Por último, este espacio es en un parque arqueológico, es decir, que sea un centro de investigación, que le sirva también a la Universidad y que tenga un centro de recepción de visitantes, una excavación en vivo, una escuela de excavación porque hay mucho material que descubrir y con las tecnologías modernas van a dar datos que hoy en día no se han encontrado todavía. Esto no solo lo pedimos nosotros, sino que muchos arqueológos, personas de otras ciudades, alcaldes que, cuando les comentas lo que pasa, se quedan atónitos», agrega Marina Sánchez sobre la solución, más que factible, y que haría de León un lugar muy estimulante para el estudio de este tipo de yacimientos arqueológicos romanos a nivel internacional como comentan arqueológos y para atraer a personas interesadas en el mundo romano. Cabe recordar que Ad Legionem es una vicus romana que servía como asentamiento civil dedicado a suministrar servicios a la Legio VII Gemina.

EXCAVACIONES QUE SACARON A LA LUZ EL " VICUS " DE AD LEGIONEMDL

"'Ad Legionem' puede convertirse en una escuela internacional de investigación de arqueología"

León es una ciudad repleta de cultura, de monumentos, de patrimonio y eso es algo que hay que saber a la hora de querer realizar proyectos o expandirse. Hay que convivir con ello y no destruirlo. «Hay que reflexionar sobre la magnitud del destrozo que se haría, además de que hay que comenzar a conocer la ciudad en la que vivimos cuyo patrimonio es enorme y que hay que cuidarlo y respetarlo, ya que no se puede destrozar la propia cultura ni pasarla por encima», explica Marina Sánchez que alude también a errores del pasado como fue «desmantelar partes de la muralla para facilitar el tráfico».

Situación actual

«El yacimiento está en una situación muy dramática, ya que se está planteando una actuación muy importante sobre el bien que puede suponer un daño irreparable para el mismo», explica Marina Sánchez. «Nosotros no estamos detrás de declarar BIC este yacimiento, aunque lo debería ser sin ninguna duda, lo que haría que se tuviera que tratar mucho mejor este lugar», agrega.

YACIMIENTO ROMANO EN PUENTE CASTRO Y PUENTE DE LA LASTRA QUE SE INTERRUMPE ANTE ÉLDL

¿Imaginan que aparecen unos restos romanos únicos en España y, en vez de estudiarlos, sacarlos a la luz y hacerlos parte del patrimonio cultural se decide que lo mejor es hacer un camino vial de cuatro carriles y que lo corte en dos? Eso es lo que le puede pasar a León con el yacimiento Ad Legionem, una vicus romana que todavía sigue enterrada y de la que apenas hay conocimiento de su origen más concreto y de hasta dónde llega. Este yacimiento arqueólogico está esperando un informe de la Junta para ver cuál es el futuro que le depara. A pesar de tener en contra a partidos políticos, asociaciones o incluso alcaldes o miembros importantes de ciudades españolas con legado romano, todo parece indicar que dicho informe dictará sentencia.

Izquierda Unida reabrió el debate sobre Ad Legionem, denunciando los 13 años que la Junta lleva paralizando el nombrar este yacimiento como Bien de Interés Cultural (BIC), un nombramiento que podría salvarlo de un final muy cruel, ya que, al ser BIC, el trato debe ser mucho mejor para el patrimonio.

De esta manera vuelve a estar en el foco este yacimiento que parecía estancado y que no se sabía cuál iba a ser el futuro que le depararía. Asociaciones, arqueólogos y personalidades de otras ciudades están pendientes y siguiendo de cerca este proyecto que, de seguir adelante, destrozaría un legado único.