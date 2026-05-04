La Junta en León acoge una exposición fotográfica sobre la concentración parcelaria en Los Oteros

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El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, inauguró hoy la exposición fotográfica ‘El proyecto de la concentración parcelaria de Los Oteros’, una muestra que pone en valor la transformación paisajística de esta comarca a través de las imágenes capturadas por Eloy Bécares Mantecón, profesor de Ecología de la Universidad de León, y Noemí Rodríguez Martín.

La muestra fotográfica se podrá visitar hasta el 15 de junio en la sala de exposiciones de la Delegación Territorial de la Junta en León y ofrece a los visitantes una visión única del paisaje y ecosistema de Los Oteros, así como antes y el después de esta transformación. La exposición también cuenta con un ejemplar de gallipato, anfibio endémico de las lagunas de esta comarca.

Durante su intervención, el delegado puso de relieve la importancia de esta actuación como “un claro ejemplo del compromiso de la Junta de Castilla y León con el desarrollo del medio rural y con el futuro de la agricultura” y recordó que la concentración parcelaria “no solo ordena el territorio, sino que mejora la rentabilidad de las explotaciones, reduce costes y facilita el relevo generacional”.

La actuación supuso la mayor zona de concentración parcelaria de Castilla y León en cuanto a superficie concentrada como demarcación única, con más de 33.500 hectáreas, lo que supone un tercio de la superficie de secano que se cultiva en la provincia. Asimismo, contó con una inversión superior a los 30 millones de euros destinada a la mejora de infraestructuras rurales, como caminos, desagües y actuaciones de restauración ambiental, financiadas íntegramente por la Junta y sin coste para los propietarios.

El proyecto comenzó en 2007, cuando seis municipios de la zona sur de León solicitaron la concentración, a los que se sumaron otras ocho localidades en 2016. En total, el proceso abarcó cerca de 24.000 parcelas pertenecientes a más de 3.200 propietarios. Tras la reorganización, se adjudicaron cerca de 5.800 fincas de reemplazo, cuadruplicando la superficie media por parcela y reduciendo notablemente el número de fincas por propietario, lo que ha permitido una gestión más eficiente de las explotaciones agrarias.

Además, el proceso se caracterizó por su agilidad —desarrollado entre 2019 y 2023 pese a las dificultades derivadas de la pandemia—, por un alto grado de aceptación entre los propietarios y por el respeto a los condicionantes medioambientales.