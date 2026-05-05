Comedias y conciertos centran el programa de la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas de mayo

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La Escuela de Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas (EMMUDAE) del Ayuntamiento de León ha diseñado un programa de actuaciones para este mes de mayo con una quincena de propuestas, entre las que destacan las de teatro y conciertos. Un calendario de actividades que abre hoy 5 de mayo las ‘Comedias de la escuela’ con ‘La parada’, a las 18:30 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León (entrada por la calle Alfonso V), dirigido por Yoly R. Niño y con los alumnos de la profesora Yolanda Rodríguez. La entrada, gratuita hasta completar aforo.

Las ‘Comedias de la escuela’ se desplazarán mañana 6 de mayo a la Casona de San Feliz de Torío, espacio que acogerá las representaciones de ‘El conde de Burra regresa de las Cruzadas’ y ‘Microteatros’ a cargo de los alumnos de la profesora Yolanda Rodríguez. Será a las 18:30 horas, con entrada libre.

Ambas obras se repetirán el 18 y 20 de mayo en el Teatro El Albéitar. ‘El conde de Burra regresa de las Cruzadas’ se representará el día 18 y ‘Microteatros’, el día 20. En ambos casos, serán a las 19:00 horas. Entrada con invitación, que se podrá recoger 30 minutos antes del inicio de las obras.

El teatro vuelve a protagonizar la jornada de mañana 6 de mayo con la puesta en escena de la obra ‘La niña que riega las albahacas’ a cargo de los talleres municipales de teatro, con las profesoras Natalia Hernández y Carmen Cota. Tendrá lugar a las 18:30 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León.

Los alumnos de la EMMUDAE también participarán en las Jornadas de Mayores, en el Homenaje a las Bodas de Oro a las 12:00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de León con Eva del Río (flauta) y Laura Rodríguez (piano), el 7 de mayo. Este mismo día y el 13 de mayo, a las 18:30 horas, los harán en el certamen de teatro en el Salón de Actos del Ayuntamiento y el 12 de mayo, a las 19:00 horas, en el certamen las aulas corales el 12 de mayo, en el Conservatorio Profesional de Música, con entrada libre hasta completar aforo.

El programa de la Escuela de Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas continuará el 12 de mayo con la audición de guitarra clásica, a las 19:30 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento, con el profesor Israel Quintana. Asimismo, las agrupaciones de viola participarán en la Feria del Libro de León, con una actuación el 14 de mayo, a las 19:30 horas, en la carpa de la calle Legión VII. Y el día 16, los alumnos y profesores del área de cultura tradicional ofrecerán un recital a las 13:00 horas en la plaza de Santo Domingo.

Para el 18 de mayo se ha programado la puesta en escena de la obra ‘Amor otoñal’, a las 18:00 horas en el CEAS de Puente Castro, con entrada libre y gratuita.

Por otro lado, los alumnos de dulzaina de la EMMUDAE participarán en el XI Encuentro de Dulzaineros de León, que se celebrará el 23 de mayo en Vallecillo, y ‘La banda del CHF’, con el profesor David de la Varga, actuará el 23 de nayo a las 21:00 horas en la iglesia de San Marcelo.

El ciclo de actividades del mes de mayo se cerrará con la actuación de la Agrupación de Viola y del Coro de Adultos, con los profesores Iván Braña e Inmaculada Álvarrx, en la iglesia de San Froilán, el 29 de mayo a las 19:00 horas.