Alicia Andrés visita La Casona de San Feliz de Torío

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

Este miércoles 6 de mayo a las 19.30 horas, en La Casona de San Feliz de Torío, tendrá lugar la presentación del último libro de Alicia Andrés Ramos, titulado Arden los estanques, una obra que fue ganadora del XII Premio Fundación Monteleón de Novela Breve 2025.

Existen veranos que duran toda una vida. Arden los estanques explora el laberinto de la memoria, la persistencia de imágenes, sonidos y sueños con los que construimos nuestro pasado. Una Ivet adulta evoca aquel verano de sus once años, en una finca del sur de Francia, que lo cambió todo. El encuentro con Natsu, su profesora de piano, supuso una revelación interior, el descubrimiento de una forma de contar el mundo a través de la música. También el despertar del cuerpo y las contradicciones del amor. Los ángulos oscuros del deseo marcarán una biografía sentimental que Ivet despliega como un mapa mientras recorre las calles de Tokio, ciudad de origen de su Gran Maestra Oriental, como ella misma ironiza. Camina Ivet en distintos tiempos, extiende el tapiz de una memoria sonora y se pregunta si es posible amar al menos una vez en la vida, cuánto hay de realidad o de invención en el relato de nuestros días.

Alicia Andrés Ramos (Avilés, 1977) es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado una colección de relatos, Melancolía y otros pájaros, la obra de teatro Un hombre sueña y la novela Hilatura. Ha participado en diversas antologías de narrativa breve como Trentacuentos o La última noche, la primera palabra. Su obra literaria ha sido reconocida con premios como Manuel Siurot, Ciudad de Torremolinos, Eurostars y Ana María Matute, entre otros.