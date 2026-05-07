«La RAE se ha adaptado muy bien a los nuevos tiempos»

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La RAE, con los académicos leoneses Salvador Gutiérrez, José María Merino y Luis Mateo Díez a la cabeza, celebrarán un Pleno en conmemoración del aniversario de la muerte de Urraca I de León el próximo jueves 14 de marzo a las 13.00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de León. Además, se habilitará el Salón de los Reyes para que las personas que no hayan podido acceder al Pleno, puedan visualizarlo en esta sala.

Un pleno poco habitual

«Es la cuarta vez que la RAE sale de Madrid». La Real Academia Española solo ha salido en tres ocasiones anteriores fuera de Madrid. «Las tres ocasiones anteriores se realizaron con motivo de la conmemoración del bicentenario de las Cortes de Cádiz en el año 2012, la localidad de Argamasilla de Alba en 2015 coincidiendo con el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote y en 2023 en Zaragoza en un acto de homenaje y recuerdo a los directores Fernando Lázaro Carreter y Manuel Alvar, en el año del centenario de su nacimiento», explica Salvador sobre la importancia que tiene esta visita a León.

La RAE se ha modernizado. Ahora contestamos consultas a través de las redes sociales con el lenguaje claro y conciso Salvador Gutiérrez

Una salida justificada

«Para que podamos salir de Madrid y realizar un pleno fuera debe haber una razón de peso y justificada». «Hemos salido a León porque la figura de Urraca I es muy relevante en la historia». «Para realizar un pleno lejos de Madrid es necesario que haya una justificación, y que sea de peso, para poder plantearlo, aprobarlo y, al final, hacerlo. Debe ser una casauda importante, real y que afecte a la cotidianeidad», comenta el académico sobre las raones de peso que debe haber y hubo para que se diera la posibilidad de hacer un pleno fuera de Madrid y, en este caso, se haga en la ciudad de León.

Fernández, Rodríguez, Gutiérrez y Nuñez, ayer en La8DL

Mover a mucha gente

«A nivel logístico hay que mover a mucha gente». Para venir a León, la RAE debe mover a mucha gente a través del tren, pero hay que tener conciencia de que la media de edad es de 80 años, por lo que hay gente que es probable que no pueda asistir debido a limitaciones en la movilidad. La presencia, por ejemplo, del académico Álvaro Pombo está en el aire por sus limitaciones saludables.

Un objetivo claro es seguir unificando nuestro idioma y que aprendamos a convivir con todas sus variantes, que son muchas Salvador Gutiérrez

Una RAE modernizada

«No renunciamos a la imagen de ser una institución del siglo XVIII». A pesar de ser una institución creada en el siglo XVIII, Salvador Gutiérrez hace referencia a la modernidad con la que cuenta en la actualidad la RAE, donde hace hincapié en la importancia que tiene porque da servicio a 600 millones de hablantes a los que tienen que unificar con nuevos lenguajes que se hablan como es el lenguiaje moderno y la variedad de palabras y significados que se encuentran en los países hispanohablantes.

Estar a la altura del idioma

«Buscamos estar a la altura de lo que significa nuestro idioma». En primer lugar, comenta el académico, hay que unificar la lengua y saber convivir con todas sus formas, que son variadas. «En los años 50 se creó una asociación de todas las academias, llamada Asale, y desde principios de siglo hay una política que se llama Política Panhispánica en la que todos trabajamos en conjunto. De esta forma se decide todo de forma conjunta y unificada y eso tiene una importancia enorme. Es uno de los mayores logros que hemos conseguido», agrega Salvador Gutiérrez.

A pesar de adaptarnos a los nuevos tiempos, nosotros no renunciamos a la imagen de ser una institución del siglo XVIII Salvador Gutiérrez

Una academia muy activa

«Es una academia muy activa que está al servicio de los avances». En la academia hay más de 100 trabajadores que en estos momentos conforman una institución potente. Además, cuentan con servicio de consultas y realizan muchas publicaciones cuyo objetivo es conseguir unificar la lengua y que todos la respetemos.

Español al día

«Me encargo de la de las consultas que me hacen por correo y X a Español al Día». Gutiérrez hace referencia a las consultas que llegan por parte de los españoles a la RAE y que el propio Gutiérrez se encarga de responderlas de forma clara y concisa. Además se adapta al vocabulario que se pide en las redes sociales y comenta que es algo que le está dando bastante éxito y que se ve con frecuencia. Hace hincapié, de nuevo, en que la RAE se está modernizando, donde pone este ejemplo de las redes sociales. El académico lo ve como una oportunidad de acercar la RAE a las personas y que no se vea como una institución antigua y se considere como una institucion que busca ayudar a la gente hispanohablante.

La importancia de León

«León es una provincia importante en la academia y en la lengua española». «Es una provincia que, por las razones que sean, ha tenido suerte dando luz a numerosos escritores. Algunos de ellos son académicos y filólogos. León ha sido un nido de producción literaria de enorme importancia, de poesía, y esto no es común. León tiene y es un gran foco a nivel cultural", finaliza Gutiérrez con esta reflexión que referencia y pone a León y a Urraca I como punto de interés cultural completando de esta forma su intervención.