La fuerza expositiva de Fundos es internacional

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La Fundación Obra Social de Castilla y León colabora con importantes instituciones culturales nacionales e internacionales mediante el préstamo de varias obras y piezas de sus colecciones en exposiciones en Dallas, Valladolid y Barcelona.

Por un lado, la obra de la Colección Fundos, Retrato de dama con sombrilla, de Raimundo de Madrazo, que se integra en la exposición Raimundo de Madrazo, organizada por la Fundación MAPFRE en Madrid, ha viajado desde la capital de España, donde podía visitarse hasta el 18 de enero de 2026, al Meadows Museum de Dallas, donde permanecerá hasta el 21 de junio de 2026.

Por otro lado, Fundos participa en la exposición Tres visiones de España. Sorolla, Romero de Torres, Solana, que estará abierta al público en la Sala de Exposiciones de La Pasión, en Valladolid, hasta el 28 de junio. La muestra reúne una selección de 50 obras procedentes de colecciones públicas y privadas, ofreciendo un recorrido por la obra de Joaquín Sorolla, Julio Romero de Torres y José Gutiérrez Solana, tres figuras clave del arte español en el tránsito entre los siglos XIX y XX.

Asimismo, el Museo Casa Botines Gaudí colabora en la exposición Gaudí: Ventanas al futuro, presentada en el Palau Güell de Barcelona con motivo del centenario de la muerte de Gaudí en 2026. La muestra, comisariada por Ayano Kikuchi, explora el papel de las ventanas en la obra del arquitecto y su concepción de la arquitectura como obra de arte total.

En este contexto, el Museo ha participado mediante la cesión de material gráfico del edificio, así como con el préstamo de diversas piezas vinculadas a la carpintería original de ventanas de la Casa Botines, incluyendo elementos originales y réplicas en latón datadas entre finales del siglo XIX y producciones contemporáneas. Esta colaboración se completa con la inclusión de dichos materiales en el catálogo de la exposición y en el proyecto de investigación.