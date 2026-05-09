Morante, Castella y Talavante forman un cartel estrella para los toros de San Juan en León

El diestro Morante de la Puebla tras cortar una oreja en la plaza de la Maestranza. JULIO MUÑOZEFE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La feria taurina de San Juan en León contará con un cartel de lujo. Será el próximo día 27 de junio, y participará la gran figura de esta época de la tauromaquia, Morante de la Puebla.

Le acompaña en el cartel el primer triunfador de San Isidro, triunfador también de la pasada edición del ciclo madrileño, Alejandro Talavante. Una terna que completa Sebastián Castella, otro de los toreros más importantes de los últimos tiempos.

Los tres diestros lidiarán reses de la ganadería de García Jiménez.

La plaza celebrará el festejo con la cúpula abierta, si el tiempo lo permite.