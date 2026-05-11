León celebra el Día de los Museos: programa completo de visitas, talleres y actuaciones musicales

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Bajo el lema ‘Museos uniendo un mundo dividido’, el Ayuntamiento de León se suma este año a la conmemoración del Día Internacional de los Museos con una intensa programación que se va a celebrar a través del Centro de Interpretación del Reino de León, el Centro de Interpretación León Romano, el Palacín y la Fundación Vela Zanetti.

Visitas guiadas, talleres, actuaciones musicales y demostraciones son algunas de las propuestas que se van a celebrar este fin de semana y el lunes 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, para poner en valor la capacidad de los museos para conectar socialmente espacios, para aprender y para comprender la diversidad, así como para facilitar el diálogo entre diferentes aproximaciones a aspectos humanos, ha explicado la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado.Principio del formulario

Centro de Interpretación del Reino de León y Centro de Interpretación León Romano

Los centros museísticos dependientes del Ayuntamiento de León han diseñado una agenda específica para esta celebración. El viernes 15 de mayo, el Centro de Interpretación del Reino de León, ubicado en el Palacio de los Condes de Luna, acogerá a las 19:00 horas un recital musical de folk leonés hispano a cargo de Viridis Dúo. Asimismo, el sábado 16 de mayo, el Centro de Interpretación del León Romano, ubicado en la Casona de Puerta Castillo, ofrecerá la visita teatralizada ‘De civitate legio’ con dos pases, a las 13:00 y a las 18:00 horas. Ambas actividades serán gratuitas y de acceso libre hasta completar el aforo.

Palacín

Este espacio expositivo del Ayuntamiento de León centrará su propuesta en la figura de Carlos Saura con un fin de semana dedicado al séptimo arte. El sábado 16 de mayo, de 11:00 a 14:00 horas, los más pequeños podrán participar en el taller documental ‘Graba, interpreta, crea’, donde se convertirán en protagonistas rodando su propia pieza audiovisual.

Ya por la tarde, a las 18:00 horas, el teatro de marionetas y sombras ‘Tras la cámara’ ofrecerá un recorrido histórico para familias desde los trucos de Méliès hasta el cine contemporáneo.

El domingo 17 de mayo, a las 12:00 horas, se realizará un itinerario dinamizado que invitará a los asistentes a construir sus propios relatos a través de retos y juegos.

Además, el lunes 18 de mayo, Día de los Museos, el centro mantendrá un horario especial de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Todas las actividades son con entrada libre hasta completar aforo.

Fundación Vela Zanetti

Por su parte, la Fundación Vela Zanetti se une a esta jornada con una propuesta centrada en su exposición temporal ‘PULCHRA LEONINA – La luz habitada’. El sábado 16 de mayo, la institución invita al público a descubrir la visión contemporánea de la Catedral de León de la mano del artista Gerardo Santos Martínez.

La jornada comenzará a las 11:30 horas con una demostración técnica de acuarela en vivo, donde el autor mostrará su maestría para transformar la piedra en atmósfera.

Ya por la tarde, a las 17:30 y 18:30 horas, el propio artista conducirá visitas guiadas para desgranar los detalles más íntimos de su obra. Todas estas actividades, con sede en la Casona del Corral de Villapérez, serán de acceso gratuito y sin necesidad de inscripción previa.