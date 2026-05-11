«Intentaremos prolongarlo en el tiempo»: el festival que convierte los monasterios de León en templos de música tradicional

Los monasterios históricos de la ribera del Esla serán el escenario del I Festival Ruta de los Monasterios en León.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La música tradicional tiene algo que la tecnología todavía no ha conseguido replicar: el poder de hacer que un lugar vuelva a respirar. Eso es exactamente lo que busca el I Festival Ruta de los Monasterios, una iniciativa cultural que este mayo y junio llenará de gaitas, percusión y memoria popular algunos de los cenobios más emblemáticos de la provincia de León.

La propuesta, impulsada por la Asociación Priorato de Escalada junto a la Asociación Esla-Rueda, nace con vocación de permanencia y con un mensaje claro: la tradición no es un museo. Está viva. Y quiere sonar fuerte.

El Festival Ruta de los Monasterios de León quiere convertir el patrimonio en experiencia viva

La idea tiene algo profundamente contemporáneo pese a apoyarse en siglos de historia. Frente a la saturación de festivales impersonales y macroeventos sin arraigo, esta iniciativa apuesta por lo contrario: proximidad, identidad y territorio. Cuatro conciertos gratuitos en enclaves únicos de la ribera del Esla para reivindicar el patrimonio leonés desde dentro.

Según recogió COPE durante la presentación del festival, Pedro Ferrera, miembro de la junta directiva de la Asociación Priorato de Escalada, aseguró que el objetivo pasa por «destacar los monasterios de la Ribera del Esla, como esa Tebaida leonesa, como ese marco incomparable para estas actuaciones».

Durante el acto, tal y como quedó recogido en la grabación difundida por COPE, la organización subrayó además su intención de dar continuidad al proyecto: «Intentaremos prolongarlo en el tiempo».

La programación arranca el próximo 16 de mayo en el Monasterio de Santa María de Sandoval con Los Pamplinas. El 23 de mayo será el turno de Harina de Otro Costal en San Pedro de Eslonza. Después llegará Tsacianiegas el 30 de mayo en el Monasterio de Santa María la Real de Gradefes y el cierre lo firmará Edilberto Rodríguez el 6 de junio en San Miguel de Escalada. Todos los conciertos comenzarán a las 19:00 horas y tendrán entrada libre.

Según informó COPE, el festival ha sido posible gracias a la colaboración de los ayuntamientos de Gradefes, Villasabariego, Mansilla Mayor y Mansilla de las Mulas, una alianza institucional que busca reforzar el vínculo entre cultura y desarrollo local.

La música tradicional leonesa encuentra en los monasterios un escenario imposible de replicar

Escuchar música tradicional dentro de monasterios románicos cambia completamente la experiencia. La piedra devuelve el eco de instrumentos ancestrales y convierte cada actuación en algo casi ceremonial.

Además, el cartel mezcla nombres consolidados y nuevas generaciones que mantienen viva la tradición oral y musical leonesa. Durante la presentación del festival se destacó especialmente el papel de Tsacianiegas y Edilberto Rodríguez, ambos reconocidos con el premio Joven Valor de Música Tradicional, según quedó reflejado en la grabación del acto.

El proyecto no se limita a los conciertos. La organización ha querido construir alrededor del festival una experiencia cultural más amplia vinculada a la identidad histórica de la provincia.

Así, el 10 de mayo San Miguel de Escalada acogió una misa por el rito mozárabe presidida por el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, y acompañada por la Coral Isidoriana.

Durante la presentación también se anunció la publicación del número 30 de la revista Ecos del Esla y un concurso fotográfico ligado al II Festival de Jazz y + Vega de los Árboles. Todo forma parte de una misma idea: utilizar la cultura como herramienta para revitalizar la memoria colectiva y fijar nuevas miradas sobre el patrimonio leonés.