La flauta protagoniza un concierto especial el 17 de mayo en el Teatro Nuevo Recreo Industrial

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El domingo 17 de mayo el Teatro Nuevo Recreo Industrial de León acogerá un evento musical de excepción: el XXVII concierto de la Orquesta de Flautas de León, bajo la dirección del reconocido

flautista Salvador Espasa.

La formación, compuesta por profesores y alumnos de las Escuelas Municipales de Música de Valverde de la Virgen, Sariegos y del Conservatorio de León, ofrecerá un programa variado que

recorrerá diferentes estilos y épocas, demostrando la versatilidad y riqueza sonora de la familia de la

flauta travesera. Acompañadas de un violonchelo, todas estás flautas convertirán la sala en un verdadero mar de sonidos que asombrará tanto a los amantes de la música como al público en general.

El repertorio incluirá obras de Puccini, Haydn, Tchaikovsky o Gershwin entre otras sorpresas musicales.

Este concierto clausura el trabajo realizado por los alumnos durante el curso 2025/2026, bajo la batuta de Salvador Espasa, flautista de referencia en el panorama flautístico nacional. La Orquesta

de Flautas de León promete un concierto inolvidable para todos los públicos.

La entrada es libre hasta completar aforo.