Historia y ficción en Luis Aznar

Hay historia y ficción en El oro maldito de Normandía (Íbera Ediciones), novela de Luis Aznar que presenta este jueves en el Palacio del Conde Luna a las 19.30 horas, y que es un inciso en su intensa actividad en lo que se refiere a publicaciones sobre historia. De hecho, comenta al hilo de todo esto que en breve sale en Alfaguara su libro La marina española en las guerras de África. Todo viene a cuento, y a novela, claro, en este El oro maldito de Normandía porque al explicarlo deja claras Luis Aznar las conexiones. No es novela histórica al uso, porque no tira de la socorrida Edad Media, y porque la ficción funciona en medio de personajes históricos y situaciones reales. Qué más real e histórico que Normandía. «La idea de esta novela me surgió en un viaje a Normandía. Fue un viaje inspirador. El tema central de toda la novela sería contar esas historias de amistad», afirma.

Que sea ficción no le evita la exigencia del rigor histórico. De esta manera explica que «los personajes de ficción están trabajados para que sean caracteres reconocibles y se mueven en ese contexto histórico pero siempre respetando los hechos», relata. «A partir de ahí surge lo que sería un thriller», desvela.

El oro maldito de Normandía tiene como detonante una desaparición. Durante una visita a la abadía de Cerisy-la-Forêt, en Normandía, Marina desaparece sin dejar rastro. Su marido, Juan, un historiador acostumbrado a la calma de los archivos, se ve obligado a emprender una búsqueda desesperada junto a Marie, arqueóloga de la abadía, y Lucas, su amigo más cercano. Lo que parecía una desaparición inexplicable pronto revela un trasfondo mucho más oscuro: el secreto que el padre de Marina, un médico ruso que presenció los últimos días de Stalin, ha guardado durante décadas. Ese secreto atrae a los restos de dos viejas sombras del siglo XX: las SS hitlerianas y la KGB soviética. Al mismo tiempo, dos veteranos policías investigan un patrón inquietante: la desaparición de mujeres en Normandía a lo largo de décadas. Las pistas los conducen a túneles subterráneos, escenario de ritos ancestrales y refugio de los ejércitos contendientes durante la Segunda Guerra Mundial. Basada en una sólida documentación histórica, esta novela combina misterio, historia y suspense en un viaje que entrelaza pasado y presente en el corazón de la Normandía más enigmática.

Es decir, que El oro maldito de Normandía (Íbera Ediciones) es una ficción cargada de referentes en cuanto a hechos, lugares y personas. Y que le sirven a Luis Aznar para desengrasar un poco del trabajo de investigación y estudio que requieren los trabajos históricos sin desprenderse del todo de su pasión.

Luis Aznar Fernández nació en León en 1954. Casado y con dos hijos, desde muy joven se sintió atraído por la política. 40 años de trayectoria política corroboran esa vocación a la que ha dedicado toda su vida.