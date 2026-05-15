UPL critica a la Junta de CyL, pero destina 0€ a la Cuna del Parlamentarismo

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

«La Cuna del Parlamentarismo es de León y quien diga lo contrario se equivoca», zanja el debate Gonzalo Santonja, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León. Un debate que se abrió esta mañana cuando la UPL y el ILC denunciaban un supuesto «fraude historiográfico» por parte de la Junta por subvencionar una falsa Cuna del Parlamentarismo. Desde cultura, por parte de la UPL y del ILC, no se ha puesto ni un solo céntimo en ningún acto relacionado con dicho asunto que critican.

Toda esta polémica surge a raiz de una subvención de cerca de 200.000 € que la Junta de CyL ha querido dar a San Esteban de Gormaz, un municipio de Soria para su Centro de Interpretación sobre historia que, para nada tiene que ver con lo que denuncian dichas instituciones nombradas con anterioridad. «Es un proyecto turístico que se llama «Puerta de la Historia» y está centrado en la promoción del legado medieval», comenta Gonzalo Santonja acerca del tipo de proyecto que se ha subvencionado. Además ha querido zanjar el debate explicando que «si alguien ha dicho que San Esteban de Gormaz es Cuna del Parlamentarismo está muy equivocado, ya que es León y eso es algo que no es ni cuestionable», ha querido agregar referenciando que, las criticas que ha recibido son malinterpretaciones o simples acusaciones falsas y sin fundamento ninguno.

«Nosotros no queremos la disputa de absolutamente nada, queremos poner en valor un hito histórico», comenta el alcalde García Martínez

En San Esteban de Gormaz, han subvencionado un centro de interpretación sobre la historia. El alcalde del municipio, Daniel García Martínez, ha declarado que «no queremos competir por nada, sino que todo lo contrario. En los objetivos del proyecto se indica claramente la creación de sinergias con León. Es un orgullo que en nuestra comunidad autónoma, en CyL tengamos la suerte de que muy probablemente seamos la cuna del parlamentarismo europeo, con las Cortes del Reino de León y las del Reino de Castilla en San Esteban de Gormaz con unos meses de diferencia entre 1187 y 1188. En nuestro caso hay documentación como el tratado de Selingestadt que lo atesoran».

«León es la Cuna del Parlamentarismo y, quien diga lo contrario está muy confundido y ha malinterpretado e intentado hacer daño»

Los principales promotores de esta «denuncia» han sido la UPL y el ILC que, a través de Emilio Martínez Morán, diputado delegado del área de Cultura Arte y Patrimonio de la Diputación de León ha querido explicar que «esta subvención trata de tergiversar y dañar la historia de León con una subvención hacia un lugar que la Unesco no ha nombrado nunca Cuna del Parlamentarismo como si lo hizo con León», agrega Emilio Martínez Morán. «Queremos sacar las vergüenzas de la Junta y defender todo lo que dañe la imagen de la ciudad de León», agrega. No obstante, el propio Martínez Morán ha confesado que la UPL ha realizado un total de 0 actos relacionados con el tema durante todo el mandato que llevan dirigiendo cultura. «Actos como tal no hemos realizado acerca de este asunto. Lo único que hemos realizado, que es importante para León es la edición de los decreta y los fueros de León, pero actos conmemorativos no hemos realizado ninguno», explica Martínez Morán cuando se le pregunta sobre esto. «Nosotros nos hemos enterado a través de internet y directamente hemos denunciado el asunto porque nos parece muy grave que se intente tergiversar una historia ya documentada y catálogada por la Unesco como es el asunto de la Cuna del Parlamentarismo», finaliza Martínez Morán aludiendo a la forma en la que han conocido está subvención y han denunciado esta acción. Vox también se ha pronunciado sobre el tema y su procurador Carlos Pollán ha querido dejar claro que «la única Cuna del Parlamentarismo es León».

León seguirá siendo la única. Y esto será así por la historia documentada que existe desde la primavera de 1188, donde el rey Alfonso IX convocó en la ciudad las históricas Cortes de León cuya convocatoria fue la primera vez en la historia europea que se otorgó voz y voto a los ciudadanos del pueblo llano, junto a la nobleza y el clero. Una historia que esta ratificada en varias ocasiones por la Unesco y que nadie duda «ni puede dudar de ello por la historia y la documentación que existe".