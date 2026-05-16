La Feria del Libro congrega a la literatura leonesa en San Marcelo

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La Feria del Libro de León ya ha abierto sus puertas. Organizada por la Asociación de Libreros con el patrocinio del Ayuntamiento de León, este año, la feria se ha trasladado a la plaza de San Marcelo y calle Legión VII donde hasta el próximo 24 de mayo se ubican 40 casetas de librerías y editoriales, con un horario de apertura de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. El desarrollo de este certamen cuenta con un programa de actividades paralelo que incluyen firmas de libros, presentaciones, encuentros con escritores y lectores y música a cargo de la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas . Además, cuenta con la colaboración de la Asociación de Empresarios Florista de León. Y como en ediciones anteriores, los más pequeños disfrutarán de una agenda especial coordinada por Bibliotecas Municipales.

La Feria del Libro quiere ser un homenaje a las librerías locales que serán las protagonistas del evento, junto a editoriales y negocios de otros puntos de la geografía española. Dentro de la propia feria, además de las propias casetas y, por ende, la venta de libros con el 10% de descuento (únicamente permitido para estas fechas y para el Día del Libro), también hay actividades de caracter cultural tanto infantiles como para mayores. Entre ellas, sobre todo, destacan las diversas firmas que van a ocurrir durante los próximos días, donde se va a contar con distintos escritores de recorrido que estarán presentes para charlar con el público interesado.

Hay que recordar que, durante el pregón, el alcalde de León hizo referencia a la importancia de la literatura y del academicismo leoneses, complemento de la gran lista de escritores, expertos y editores leoneses, «ejemplos del correcto, del magnífico, uso de las letras para componer maravillas, capaces de recuperar nuestra lengua y jugar con ella, como lo hacen las dos pregoneras con las que hoy tengo el placer de sentarme para dar el inicio oficial a una nueva edición".

La Feria del Libro quiere ser un homenaje a las librerías locales que serán las protagonistas del evento, junto a editoriales de toda España