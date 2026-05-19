Diario de León

Continúa el montaje para Netflix en la Plaza del Grano

Durante la mañana del jueves los equipos han seguido trabajando para dejar todo listo de cara a la grabación del jueves

Estado actual del montaje

Estado actual del montajeDL

Ismael García
Publicado por
Ismael G. Manjón
León

Creado:

Actualizado:

Ya se puede comenzar a ver el espacio que utilizarán los actores el jueves en la grabación de la serie histórica de Netflix 'El Peregrino', adaptación del escritor brasileño Paulo Coelho, uno de los más conocidos a nivel mundial.

Entre el material ya se deja ver un kiosco antiguo en el centro de la plaza y mucho movimiento para poner a punto la zona de cara al jueves, cuando más de 100 figurantes y los actores principales recalen en el casco histórico de la ciudad para grabar las escenas correspondientes.

Continúa el montaje para Netflix en la Plaza del Grano

Continúa el montaje para Netflix en la Plaza del Grano

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