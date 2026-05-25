La Fundación Vela Zanetti despide la exposición de Gerardo Santos con una demostración de acuarela en vivo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación Vela Zanetti despide el sábado 30 de mayo la exposición temporal `PULCHRA LEONINA - La luz habitada’ tras recibir la visita de más de 2.000 personas durante sus semanas de apertura. Con tal motivo, ha organizado una última jornada especial para celebrar la clausura de la muestra con la repetición de la demostración técnica de acuarela en directo a cargo del autor, el artista leonés Gerardo Santos Martínez.

Esta actividad vuelve a programarse tras el rotundo éxito del pasado Día Internacional de los Museos, una jornada en la que más de 170 personas acudieron a la Fundación para presenciar el proceso creativo del pintor y las visitas guiadas a la exposición.

A las 17:30 horas del 30 de mayo, los asistentes podrán observar de cerca cómo Gerardo Santos trabaja el agua y el pigmento. Su obra destaca por transformar la piedra de la Catedral de León en atmósferas y emociones, y centrarse en los silencios y los detalles más íntimos de la arquitectura gótica.

Al igual que en las convocatorias anteriores, la actividad es totalmente gratuita y no requiere inscripción previa. El acceso se realizará por estricto orden de llegada hasta completar el aforo de la sala de exposiciones temporales de la Fundación, ubicada en la Casona del Corral de Villapérez.