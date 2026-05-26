La Universidad de León reunirá a expertos internacionales para abordar la figura de Urraca I

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La Universidad de León convertirá durante tres días a León en un foro internacional de reflexión histórica y artística sobre el poder femenino en la Edad Media, con especial atención a la figura de Urraca I de León, una de las soberanas más relevantes del Occidente europeo medieval. Lo hará en el marco del congreso internacional ‘Urraca I de León, Soberana Europea. Reinas Medievales y creación artística’, un encuentro que analizará su papel político, su dimensión como promotora cultural y artística y las complejas relaciones que el Reino de León mantuvo con otros territorios europeos entre los siglos XI y XIII.

El congreso, dirigido por el director del departamento de Historia del Arte de la ULE, José Alberto Moráis, reunirá del 27 al 29 de mayo destacados especialistas nacionales e internacionales en torno a una visión multidisciplinar de la reina leonesa y de su tiempo. Moráis aseguró que se trata del encuentro académico “más ambicioso” de los que se han celebrado a lo largo de este año en el marco de la conmemoración del 900 aniversario de la muerte de la reina Urraca, gracias a la participación de más de 25 universidades e instituciones nacionales e internacionales.

Concretamente, el encuentro contará con la participación además de investigadores de la Universidad de León, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Valladolid, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Girona, la Universidad de Bolonia, la Sorbona de París, la Universidad de Múnich o el University College de Londres, así como de representantes del Museo Regional de Bulgaria.

Durante las jornadas se abordará el reinado de Urraca I desde una perspectiva multidisciplinar que integrará historia, historia del arte, diplomática o arquitectura, entre otras disciplinas. El objetivo, señala Moráis, es “construir una biografía total de la reina leonesa”, analizando tanto su papel político como su decisiva labor de patronazgo artístico y cultural.

El congreso pretende también abrir un espacio de análisis y reflexión sobre el papel de las mujeres en el ejercicio del poder durante la Edad Media, incorporando miradas transversales que permitan profundizar en el protagonismo femenino en la construcción política, cultural y artística de la Europa medieval.

Las jornadas se desarrollarán entre el Palacio del Conde Luna y el Palacio de los Guzmanes, en León, y concluirán en el Centro Cultural San Benito de Sahagún, enclaves estrechamente vinculados a la historia de la soberana leonesa.

La iniciativa cuenta con la colaboración de numerosas instituciones, entre ellas la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de León, el Ayuntamiento de Sahagún, el Instituto de Estudios Medievales de la Universidad de León y diversos grupos de investigación nacionales e internacionales. El encuentro se enmarca además en la exposición dedicada a la reina Urraca actualmente abierta en el Museo de León, que podrá visitarse hasta el próximo 7 de junio y que sirve como complemento cultural al congreso internacional.