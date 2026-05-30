León deja pasar la oportunidad de que el Papa León XIV use el Santo Grial

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

León ha vuelto a perder una nueva oportunidad para hacer brillar un patrimonio colosal. Exposiciones, literatura, obras de teatro, Urraca I está teniendo de todo sí, pero únicamente en León. Su figura, cuando uno sale fuera de la provincia, apenas es conocida y, entre las instituciones, tampoco aprovechan oportunidades que salen ya sea por miedo, por desconocimiento o por el simple hecho de no querer.

Esta vez le ha tocado al cáliz de doña Urraca que, en pleno aniversario, aunque no sea suya esta reliquia, se han olvidado de su nombre. Una reliquia situada en la Basílica de San Isidoro que no se ha planteado la idea de ofrecer dicha pieza de un valor incalculable al Papa León XIV para que, en vez de realizar la misa con el cáliz de la Catedral de La Almudena lo hiciera con este en concreto. Un cáliz que, a raíz de las investigaciones que se realizaron en años anteriores, salió la conclusión de que podía ser el Santo Grial, ese que Jesucristo utilizó en la Última Cena. Es decir, León ha vuelto a perder una oportunidad única de mostrar todo su armamento cultural por no querer ni intentarlo.

La idea ni se ha planteado

«No se ha planteado la idea ni se nos había ocurrido porque tiene un valor inmenso y ni dormiríamos si saliera de aquí», argumenta Raquel Jaén, directora del Museo San Isidoro acerca de alguna razón por la que no se ha planteado la idea. «No hemos hablado con nadie, ni con Madrid ni con el Vaticano. Si León XIV pasará por la ciudad estaríamos encantados de enseñárselo», explica la directora de dicha institución museística. Además, Raquel Jaén quiso hacer la comparación con Santiago de Compostela comentando que «haber sacado el cáliz de Urraca del Museo de San Isidoro es como si el Papa fuera a Santiago de Compostela y le sacaran desde la Catedral los restos de Santiago Apóstol».

Proyecto 4K del cálizRAMIRO

El abad de San Isidoro y vicario general de la Diócesis de León, Luis García Gutiérrez explica que tampoco se valoró la opción y que, en caso de retroceder unos meses volverían a actuar de la misma forma. «Aunque retrocedieramos volveríamos a actuar de igual forma. No lo hemos preguntado, pero, aún habiéndolo hecho, hubiera sido extremadamente complicado el que se diera la situación porque por toda España, en todas las provincias hay piezas y reliquias de altísimo valor», comenta García Gutiérrez. Pero, además de sta complejidad, el abad de San Isidoro comenta también que, «primero debería haber un acuerdo con el Museo de San Isidoro, luego, además, necesitaría la aprobación de Madrid y, por último, también Patrimonio de la Junta de Castilla y León debería dar el visto buena y aprobar el traslado porque son piezas de mucho valor y entonces se complica este asunto». Además, un detalle histórico es que Francisco Franco sí que bebió de ese cáliz en el año 1964 cuando visitó la capital leonesa, una comparación con el Papa que se resuelve con la simple frase de «eso fue porque estuvo y ocurrió en León», finaliza el García Gutiérrez sobre las diferencias que hay entre los viajes.

Una nueva oportunidad perdida

Y esta es una más y, visto lo visto, no será la única que quede por conocer en el presente año. Un 2026 que se está planteando con muchas actividades y eventos alrededor de la figura de Urraca, pero que, en actos de relevancia tan internacional y relevante, las instituciones responsables vuelven a fallar. No en todas las provincias y ciudades de Europa pueden decir con seguridad que su reina fue la primera por derecho propio en un mundo de hombres.

Las reliquias que usará el Papa León XIV

El cáliz que el Papa León XIV utilizará en la misa que dará en Madrid será el conocido como Cáliz de la Reina. Se trata de una pieza que María de las Mercedes de Orleans y Borbón encargó a la casa Ansorena como obsequio para las Religiosas de la Asunción. En 2022 la congregación lo regaló al cardenal Carlos Osoro, arzobispo emérito de Madrid, y él lo donó al Museo de la catedral de la Almudena. Es una reliquia que aún no se ha utilizado en una gran celebración y será la que utilice el Papa en el momento de la comunión. Elaborado en estilo neogótico, muy propio de los cálices del siglo XIX, el Cáliz de la Reina cuenta con una gran cantidad de decoración vegetal entrelazada entre arquerías apuntadas. También lleva decoraciones de pedrería guarnecida en diamantes y esmaltes decorando el pie que representan a distintos santos. Y el de Urraca, ¿no podría haber sido elegido? Nunca se sabrá.

«León cuenta con un patrimonio cultural colosal, pero se pierden oportunidades clave en momentos importantes de la historia de España»