La construcción del yacimiento arqueológico de Lancia terminará a finales de 2026

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El yacimiento arqueológico de Lancia ya ve la luz al final del túnel. Un camino largo, lleno de obstáculos, pero que parece llevar a buen puerto o eso transmiten desde la Diputación de León. Una ejecución que cuenta con un presupuesto de 3.7 millones de euros y que, a día de hoy, únicamente se han gastado 960.000€ de dicha partida. A pesar de ello, desde la institución se manda un mensaje de positivismo ante una obra que se prevé finalizar este año o a inicios del 2027.

En la mañana de hoy, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, junto al diputado de Cultura, Emilio Martínez Morán se dieron cita con los trabajadores de la empresa Coysa, liderada por Santiago Sánchez, y el responsable del proyecto ganador del concurso público, Gonzalo Pardo, del estudio de arquitectura Gon Architects. Todos ellos han visitado el estado actual de las obras del yacimiento de Lancia que, según las previsiones que han dado, esperan que la construcción física esté al 100% a finales del presente año o inicios del siguiente. No obstante, está finalización no hará que directamente se abra al público el museo, sino que faltará el equipamiento del mismo. Pero ya están en ello. Durante el encuentro de hoy, las diferentes autoridades han comentado que ya están trabajando, no solo en finalizar la construcción conforme a lo previsto, sino que están mirando y realizando los trámites necesarios para buscar el equipamiento necesario para poder abrir el museo no mucho después de que finalice la construcción del edificio.

El diseño del centro apuesta por la "desaparición visual para otorgar todo el protagonismo al yacimiento. La característica técnica más destacada es el uso de Bloques de Tierra Compactada, fabricados con suelo local, lo que confiere a los edificios una condición camaleónica integrada en el estrato existente. Además, se proyecta un recorrido pedagógico basado en la vegetación de la época astur-romana, permitiendo al visitante una inmersión cultural a través del paisaje", han comentado los expertos allí presentes.

El edificio estará conformado en tres bloques

El museo que se está realizando contará con hasta tres edificios que conformaran la totalidad de la ejecución. El primero de ellos, el de recepción, estará en la parte más alta del yacimiento. Un lugar donde se situará, además, una cafetería y donde se ubicará la tienda.

Por otro lado estará el segundo edificio, que se situará entre el primer y el segundo y albergará el museo de sitio y centro de interpretación que tendrá la colección arqueológica permanente.

Como último edificio estará habrá un centro de investigación y polifuncional, equipado con almacenes, áreas de procesado de materiales, salas de conferencias y espacios para exposiciones temporales.

Unas obras con retraso

Es cierto que las expectativas eran que el museo estuviera levantado y en funcionamiento antes de la fecha que realmente va a ser. Las obras se reiniciaron en mayo de 2025 y, desde la fecha han tenido diferentes situaciones excepcionales que han supuesto el retraso de dichas obras. Por un lado están los restos que se encontraron en su día y que "obligaron a parar las obras para no estropearlos con la ejecución". Luego, la meteorología tampoco ha sido favorable, donde ha habido varias jornadas donde la nieve ha sido protagonista y ha imposibilitado el trabajo de los operarios. A pesar de ello, el trabajo continúa y, por lo que parece, en unos meses debería ejecutarse el 74% que falta por construir.

La Diputación de León y el ILC, previsores

Ante la finalización de la construcción, desde las diversas instituciones responsables se ha comenzado a buscar el equipamiento que hará posible el funcionamiento del museo. Una burocracia que han comenzado desde ya para que, una vez finalizada la obra, no haya mucho tiempo con el edificio parado. Además, desde las administraciones, ya se han hecho desplazamientos hacia otros museos similares para visualizar opciones de equipamiento para Lancia.