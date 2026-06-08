El archivo de Arias Navarro, "trastienda política" de la dictadura y la transición, lo guarda León

El primer archivo presidencial que custodia una institución pública está en León. Son los 1.000 documentos, casi 5.000 fotografías y 30.296 folios que componen el archivo personal de Carlos Arias Navarro, un personaje clave de la posguerra, la dictadura y los primeros años de la transición.

La intrahistoria, la "trastienda de la política", en el día a día de un personaje político de primer orden en estas etapas clave de la historia de España, se ha puesto a disposición de investigadores, historiadores y ciudadanía en un tiempo récord, desde la recepción del fondo documental en febrero.

El delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, señaló que "es un hito" que el archivo de una persona que fue gobernador civil de León (1944-1949), Tenerife y Navarra, director general de Seguridad (1957-1965), alcalde de Madrid (1965-1973), ministro de la Gobernación (1973-1974) y presidente del Gobierno (1974-1976).

Es el primer fondo documental presidencial que se custodia en un archivo público

Desde el borrador del mensaje que Arias Navarro trasladó a la nación con todos los documentos del sepelio, que ocupan dos cajas, hasta la correspondencia personal con Gutiérrez Mellado, que aporta datos clave sobre la descolonización del Sáhara Occidental e incluso una lista de militares que estarían dispuestos a dar un golpe de Estado al morir Franco (con los nombres clavados de los que protagonizaron el 23-F), cartas con líderes occidentales como Henri Kissinguer, Helmut Smith o Nixon e incluso las predicciones de un futurólogo, Rafael Lafuente, al que Arias Navarro le consultaba sobre reuniones y asuntos varios, se encuentran en el fondo documental.

El atentado de Carrero Blanco, la ejecución de Puig Antich en las postrimerías del franquismo y la legalización de los sindicatos componen otros asuntos de interés del fondo. Arias Navarro ejemplifica varias vertientes del régimen a través de sus cargos, desde "el todopoderoso gobernador civil" que infundía temor en la población y el que manejó los hilos de la transición tras ser refrendado por el rey Juan Carlos, hasta 1976, tras la muerte de Franco.

"La correspondencia con líderes mundiales nos da la dimensión de cómo está terminando el régimen y cómo es visto a nivel internacional", un momento muy desconocido hasta ahora.

Las fotos son otra fuente de información de primera mano. Desde una visita a León de Franco en 1946, con las calles del centro abarrotadas y el generalísimo orando a las masas desde el balcón del palacio de los Guzmanes hasta la clausura de un campamento en Riaño, en el que se observan muchos signos filonazis que, en fotos posteriores, van desapareciendo a medida que el régimen se quiere acercar a la ONU y romper el aislamiento.

Carlos Arias Navarro fue gobernador civil en León entre 1944 y 1949 y su matrimonio con Mari Luz del Valle consolidó su vínculo con la provincia, a través de la Hullera Vasco Leonesa, para siempre

De su época de gobernador en León destacan todos los documentos de transportes y abastos, en plena era de racionamiento, entre otros.

La represión de la guerrilla antifranquista, la vigilancia del naciente sindicato Comisiones Obreras en los años 50, la respuesta a los movimientos estudiantiles, de obreros y mineros en la segunda etapa de contestación al franquismo y los primeros años de la transición, de los que se sabe muy poco, tendrán luz en estas páginas que guarda León.

Solo documentos personales como los referidos a asuntos médicos quedan reservados a la privacidad, pero se podrá consultar "toda su trayectoria y la de su mujer" que fue una empresaria muy relevante, poseedora de muchas sociedades y muy aficionada a jugar a la bolsa, antes y después de casarse con Arias Navarro, pero seguramente usando información privilegiada por la posición de su marido en el poder.

De Mari Luz del Valle también hay fotos y anécdotas, como cuando dejó mal aparcado su 600 en Madrid y le fueron a poner una multa. Ella bajaba con trajes de la modista que le habían costado 350.000 euros cada uno y pidió que no le multaran porque "qué iba a hacer con los tres trajes en la mano".

El fondo de Arias Navarro llegó al Archivo Histórico Provincial de León el pasado mes de febrero, gracias a una donación del Grupo Aspasia y en concreto de la empresa Ibecon 3000 SL, propietaria del colegio Buen Suceso de La Robla, que fue parte del patrimonio de la Hullera Vasco Leonesa.

Carlos Arias Navarro, que había sacado una oposición a notarías, fue un hombre vinculado al régimen de Franco desde la Guerra Civil. Llegó a León en 1944 como gobernador civil y jefe del Movimiento, hasta 1949. El vínculo con León quedó sellado con su matrimonio, en 1956, con Mari Luz del Valle Menéndez que regentaba la Hullera Vasco Leonesa hasta que se casó y dio el testigo a su hermano, Antonio del Valle.

El matrimonio no tuvo descendencia y a su muerte, Antonio del Valle localizó y realizó una primera clasificación de los documentos en la Chiripa, la casa en la que vivieron Arias Navarro y su esposa en el barrio de La Florida Madrid.

Arias Navarro y su esposa no tuvieron descendencia y el archivo quedó en manos de Antonio del Valle en la casa La Chiripa en la que vivieron en el barrio La Florida de Madrid

Los documentos pasaron posteriormente a la sede de la HVL en José Abascal. Antonio del Valle vendió el fondo "por un módico precio" a la Fundación Hullera Vasco Leonesa, motivo por el que fue trasladado a La Robla. El archivero de la fundación facilitó su consulta a historiadores como Javier Tussell para su libro Tiempo de incertidumbre, como explicó Eva Merino Flecha, directora del AHP de León.

Desde febrero, el personal del archivo ha catalogado la totalidad de los documentos uno por uno bajo la dirección de Carlos Parra. Un trabajo "extraordinario" cuyos títulos se han volcado en el archivo digital, aunque habrá que esperar un tiempo para que todo el fondo esté digitalizado y accesible en línea. De momento, las consultas tienen que ser presenciales.

El historiador y decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Javier Rodríguez, destacó la importancia de este hito. "Cuando empecé a estudiar la dictadura, en mi tesis doctoral, me preguntaba cuáles fueron los motivos de que durara 40 años. Creo que en esta documentación puede haber respuestas a esa pregunta", subrayó.

La presentación del archivo de Arias Navarro se realizó este lunes en la sede del AHP de León en Puerta Castillo coincidiendo con el Día de los Archivos. Tanto el delegado de la Junta, Eduardo Diego, como la directora, Eva Merino, agradecieron la donación a la empresa Ibecom SL 300 y a su representante Lorenzo Alonso, así como la diligencia y rapidez del consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, que aceptó inmediatamente el archivo, y a la Dirección General de Políticas Culturales y el Archivo General de Castilla y León que asumieron los trámites e informes.

El delegado territorial destacó con este hito el "compromiso de la Junta de Castilla y León con la conservación y difusión del patrimonio documental" y el archivo como espacio de memoria, conocimiento e investigación en el contexto de la Semana Internacional de los Archivos, así como el "enorme interés para enriquecer trabajo historiadores, investigadores y ciudadanía".