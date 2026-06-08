Luciano Ugidos presenta sus ensoñaciones y su vida en 'Barcos de cebolla', su primera novela

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Instituto Leonés de Cultura (ILC) acoge un acto este martes 9 de junio, a las 19:30 horas, en el que Luciano Ugidos presenta ‘Barcos de cebolla’, su primera novela.

Una historia que describe parte de la vida del protagonista, Leandro, camuflada y entremezclada con los sueños que anticipaban lo que le iba a pasar y que, sin duda, llamará la atención de los lectores que nada saben de este militar retirado que ha vivido a caballo entre León, Madrid y Tenerife; y que sitúa la historia en un pequeño pueblo zamorano que no conocía pero que tenía en su mente antes de visitarlo.

Luciano Ugidos establece en ‘Barcos de cebolla’ un puente entre la realidad y lo soñado, entre las vivencias y las predicciones.

Y todo muy camuflado, como si propusiera un juego de realismo mágico a los lectores para que puedan sentir con él las andanzas del protagonista.

Después de años de trabajo y vivencias, Luciano Ugidos se lanza a publicar este libro intimista en el que hay elementos que han marcado su vida, como su familia, su trabajo o la fe, y que surge después de que hace años publicara un poemario e incluso tuviera la oportunidad de grabar un disco con su voz cómo protagonista en su infancia.