La ULE será desde el miércoles punto de encuentro internacional en narrativas de lo insólito y la monstruosidad

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La Universidad de León (ULE) se convierte en un referente internacional del estudio de la escritura de autoras contemporáneas vinculadas a lo insólito y a las poéticas de la monstruosidad en la narrativa hispánica actual en el V Congreso Internacional Figuraciones de lo Insólito que reunirá los días 10, 11 y 12 de junio a especialistas de universidades de Europa, América y Asia.

El congreso, que se consolida como un espacio "de referencia" internacional en los estudios literarios contemporáneos, regresa a la sede leonesa tras su anterior edición celebrada en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile, bajo la dirección de la profesora de la ULE Natalia Álvarez Méndez, junto a María José Bruña (Universidad de Salamanca), Miguel Carrera (Universidad de Granada) y Alfons Gregori (Universidad de Poznan, Polonia).

Esta quinta edición del evento se enmarca en el proyecto de investigación 'Monstruos políticos y monstruosidades contemporáneas en las narradoras hispánicas de lo insólito', cofinanciado por la Unión Europea y concedido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Este proyecto sitúa en el centro del debate académico las representaciones literarias de la monstruosidad como herramienta de lectura crítica del presente para abordar cuestiones como las violencias institucionales, las desigualdades sociales y los sesgos políticos, biopolíticos, de género y medioambientales en las sociedades contemporáneas.

El programa se desarrollará en sesiones de mañana en la Facultad de Filosofía y Letras y de tarde en la Fundación Sierra Pambley, con la participación de especialistas de referencia internacional y una amplia representación de investigadoras e investigadores de Europa, América y Asia.

Entre las principales actividades académicas se encuentra la conferencia inaugural, que tendrá lugar el día 10 de junio a las 17.00 horas a cargo de la investigadora Mabel Moraña (Washington University in St. Louis, Estados Unidos), una de las voces más reconocidas en el ámbito de los estudios latinoamericanos contemporáneos, autora de obras como 'El monstruo como máquina de guerra' o 'Género y bio/necro/poéticas latinoamericanas'.

AUTORAS

A lo largo de las tres jornadas el Congreso abordará algunas de las principales líneas de investigación del campo, con especial atención a la narrativa de autoras como Mariana Enríquez, Samanta Schweblin, Mónica Ojeda, Fernanda Melchor, Lina Meruane, Fernanda García Lao, Layla Martínez, Elvira Navarro, Julia Otxoa, Michelle Roche Rodríguez, Solange Rodríguez o Agustina Bazterrica, cuyos universos literarios serán objeto de análisis desde perspectivas que conectan estética, política y teoría crítica contemporánea, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El encuentro contará asimismo con la participación de especialistas como María José Bruña, Alfons Gregori, Teresa Gómez Trueba, Rosa María Díez Cobo, Anna Boccuti o Cecilia Eudave, cuya presencia refuerza el carácter internacional e interdisciplinar del congreso y permite articular un diálogo entre distintas tradiciones críticas en torno a lo monstruoso en la literatura actual.

El congreso cuenta con la colaboración del Vicerrectorado de Inclusión, Igualdad y Proyección Social y del área de Actividades Culturales de la ULE, así como del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica, la Fundación Sierra Pambley, la Facultad de Filosofía y Letras y el grupo de investigación GEIhd (Grupo de Estudios Literarios y Comparados. Insólito, género y humanidades digitales).