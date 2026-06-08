La muestra 'Félix de la Concha. Coreografías de la atención' finaliza con 9.000 visitantes en La Térmica Cultural

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Cerca de 9.000 personas han visitado la exposición 'Félix de la Concha. Coreografías de la atención', de las que casi un millar ha participado también en el programa público desarrollado en torno a ella durante los más de cuatro meses en los que la muestra ha permanecido abierta en La Térmica Cultural, en Ponferrada (León).

La exposición, organizada por la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha reunido en la Sala Condensadores a visitantes procedentes principalmente de Castilla y León, con una destacada presencia de público de El Bierzo y León, así como de otras comunidades autónomas limítrofes atraídos por la singularidad de la propuesta artística y arquitectónica.

El perfil del público ha respondido al de las grandes exposiciones de arte contemporáneo desarrolladas en los últimos años en España, con una participación equilibrada entre hombres y mujeres y una presencia mayoritaria de personas adultas de entre 35 y 65 años, aunque con una notable representación de público joven y familiar gracias a la programación paralela.

"La diversidad de procedencias y perfiles confirma la capacidad de la muestra para atraer tanto a visitantes habituales de espacios culturales como a nuevos públicos interesados en experiencias artísticas participativas y de reflexión", ha explicado la directora del área de Museos, Patrimonio y Cultura de Ciuden, Concepción Fernández.

Asimismo, ha señalado que la exposición ha demostrado que existe un interés creciente por propuestas culturales que invitan a detenerse, observar y participar activamente y el balance confirma que La Térmica Cultural "se ha consolidado como un espacio de encuentro entre creación contemporánea, pensamiento crítico y ciudadanía", según ha informado a Europa Press en un comunicado la Ciuden.

'Félix de la Concha. Coreografías de la atención' ha supuesto una de las propuestas expositivas más singulares acogidas hasta la fecha en La Térmica Cultural. Comisariada por Nieves Acedo y diseñada específicamente para la Sala Condensadores junto a estudio Herreros, la muestra reunió más de 800 piezas distribuidas en 16 series realizadas por el artista leonés a lo largo de más de tres décadas de trayectoria entre España, Italia y Estados Unidos.

La exposición invitaba al visitante a reflexionar sobre el concepto contemporáneo de la atención a través de una propuesta que exploraba los vínculos entre arte, tiempo, observación y experiencia compartida, en línea con la apuesta cultural de Ciuden por impulsar proyectos capaces de generar conocimiento, fortalecer los vínculos entre las personas y el territorio y promover una participación activa en la vida cultural.

Entre las piezas más destacadas figuraron series inéditas en España como 'Fallingwater en perspectiva. Panorama del salón de La casa de la cascada', así como el proyecto 'Retratos desde el Pozo Julia', desarrollado por Félix de la Concha entre 2022 y 2024 junto a vecinos y vecinas de Fabero vinculados a la memoria de la minería del carbón.

La conexión entre creación contemporánea, patrimonio industrial y memoria colectiva ha constituido uno de los ejes fundamentales de la muestra. "Desde Ciuden siempre hemos entendido que la cultura también forma parte de las estrategias de transición justa. Contribuye a fortalecer la identidad de los territorios, a preservar su memoria y a generar nuevas oportunidades de participación y cohesión social", ha señalado la directora del área.

La muestra estuvo acompañada por un programa público integrado por trece actividades de mediación cultural, encuentros, visitas dialogadas, talleres, conversaciones y acciones participativas que registraron una ocupación media del 80,7 por ciento. Las siete visitas dialogadas programadas completaron su aforo, al igual que la presentación del audiovisual 'Conversaciones desde el Pozo Julia', el Taller de Espectadores y la performance-concierto de Fantasma Sur. En total, estas actividades reunieron a más de 900 participantes.

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto ha sido la incorporación de una investigación de públicos desarrollada junto al Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra, a través del grupo Vínculos, Creatividad y Cultura. Un total de 600 personas colaboraron voluntariamente en el estudio y cerca del 30 por ciento manifestó su interés en continuar vinculado a futuras iniciativas impulsadas por La Térmica Cultural, mientras que un 20 por ciento regresó a la exposición en una segunda visita. "Son indicadores que apuntan a la consolidación de una comunidad cultural activa y comprometida con la programación del centro", según Concepción Fernández.

El estudio ha analizado aspectos como los tiempos de visita y permanencia en sala, las motivaciones de participación o la relación entre la propuesta curatorial y la experiencia real de los públicos. "Los resultados obtenidos nos han permitido avanzar en una línea estratégica para la institución: comprender mejor cómo viven las personas la experiencia cultural para seguir construyendo propuestas más abiertas, inclusivas y conectadas con la sociedad", ha concluido Fernández.