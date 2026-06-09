Un monstruo cotidiano en León en el Congreso de lo Insólito

Tampoco es para ponerse así... El V Congreso Internacional Figuraciones de lo Insólito, que se celebra en León del 10 al 12 de junio, lleva por título como proyecto de investigación Monstruos políticos y monstruosidades contemporáneas en las narradoras hispánicas de lo insólito. Que eso es como se dice popularmente que todo el mundo lleva un monstruo dentro. Mejor será procurar no facilitar esa destreza y que salga aunque cotidianamente aparecen en las noticias monstruosidades que cometen algunos que lo son y otros que no lo parecen. Habrá que dejar a salvo a los que lo parecen sin serlo. El filón literario, artístico es infinito. Solo hay que mirar en este artículo la obra (de arte) del cartel realizada por Beatriz Martín Vidal y que sirve para abundar en lo monstruoso de esta edición que dirige la profesora leonesa Natalia Álvarez Méndez junto a otros profesores.

En resumen se trata de tres días en donde se reúnen especialistas de universidades de Europa, América y Asia en torno al estudio de la narrativa contemporánea de lo insólito y las poéticas de la monstruosidad en la literatura hispánica actual.

La conferencia inaugural será impartida mañana miércoles en la Fundación Sierra Pambley a las 17.00 horas por la investigadora Mabel Moraña, una de las voces más reconocidas en el análisis de la literatura y el pensamiento latinoamericano contemporáneo. Y así, la Universidad de León se convertirá en referente internacional del estudio de la escritura de autoras contemporáneas vinculadas a lo insólito y a las poéticas de la monstruosidad.

De hecho, tal y como explican desde la organización del evento el amable monstruo que es este congreso crece: «Se consolida como un espacio de referencia internacional en los estudios literarios contemporáneos y regresa a la sede leonesa tras su anterior edición celebrada en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile, ahora en León bajo la dirección de la profesora de la ULE Natalia Álvarez Méndez, junto a María José Bruña (Universidad de Salamanca), Miguel Carrera (Universidad de Granada) y Alfons Gregori (Universidad de Poznan, Polonia). La quinta edición se enmarca en el proyecto de investigación Monstruos políticos y monstruosidades contemporáneas en las narradoras hispánicas de lo insólito, cofinanciado por la Unión Europea y concedido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades».

Este proyecto sitúa en el centro del debate académico las representaciones literarias de la monstruosidad como herramienta de lectura crítica del presente, abordando cuestiones como las violencias institucionales, las desigualdades sociales y los sesgos políticos, biopolíticos, de género y medioambientales en las sociedades contemporáneas. El programa se desarrollará en sesiones de mañana en la Facultad de Filosofía y Letras y de tarde en la Fundación Sierra Pambley, con la participación de especialistas de referencia internacional y una amplia representación de investigadoras e investigadores de Europa, América y Asia.

Entre las principales actividades académicas destaca la conferencia inaugural, que tendrá lugar el miércoles 10 de junio a las 17:00 horas, a cargo de la investigadora Mabel Moraña (Washington University in St. Louis, Estados Unidos), una de las voces más reconocidas en el ámbito de los estudios latinoamericanos contemporáneos, autora de obras como El monstruo como máquina de guerra o Género y bio/necro/poéticas latinoamericanas. A lo largo de las tres jornadas, el congreso abordará algunas de las principales líneas de investigación del campo, con especial atención a la narrativa de autoras como Mariana Enríquez, Samanta Schweblin, Mónica Ojeda, Fernanda Melchor, Lina Meruane, Fernanda García Lao, Layla Martínez, Elvira Navarro, Julia Otxoa, Michelle Roche Rodríguez, Solange Rodríguez o Agustina Bazterrica, cuyos universos literarios serán objeto de análisis.