El concierto de Celtas Cortos y RapaBestas del 20 de junio se pospone para facilitar el seguimiento de la fase de ascenso de la Ponferradina

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Ante la confirmación de que la Sociedad Deportiva Ponferradina disputará el partido de vuelta de la eliminatoria de ascenso frente al Celta Fortuna el próximo sábado 20 de junio en el estadio de Balaídos, la promotora del evento y el Consistorio han acordado aplazar el concierto de Celtas Cortos y RapaBestas previsto para ese mismo día hasta una nueva fecha que se anunciará próximamente.

La decisión, señalan fuentes del Ayuntamiento, se adopta tras comprobar la enorme expectación que el partido genera en la ciudad, por lo que la organización considera prioritario favorecer que los miles de aficionados que desean apoyar al equipo puedan hacerlo sin coincidir con otro evento de gran relevancia y capacidad de convocatoria.

El concejal de Fiestas, Carlos Cortina, destacó que “Ponferrada vive días de especial ilusión y creemos que lo más adecuado es ayudar a que toda la ciudadanía pueda volcarse con nuestro equipo en un momento tan importante para el deporte local. Además, habrá ocasión de disfrutar del concierto en una nueva fecha que comunicaremos lo antes posible”.

El Ayuntamiento agradece la disposición mostrada por Celtas Cortos y RapaBestas para facilitar este cambio, así como la colaboración de todas las partes implicadas. Las entradas adquiridas hasta la fecha serán devueltas automáticamente a través de la plataforma ‘entradas.com’ en los próximos días.