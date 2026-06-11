Una nueva edición de 'Rap-Cons' reunirá en Espacio Vías a Xía, Anier y Arkano los días 19 y 20 de junio

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La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León, a través del programa de ocio alternativo es.pabila, celebrará los próximos días 19 y 20 de junio una nueva edición del Festival de Rap Consciente 'Rap-Cons', una cita consolidada en la ciudad que volverá a convertir a Espacio Vías en punto de encuentro para los amantes del rap, el freestyle y la cultura urbana con Xía, Anier y Arkano.

Rap-Cons '26 forma parte de la programación del fin de semana que marcará el inicio de las fiestas de San Juan y San Pedro de la capital leonesa con dos jornadas en las que convivirán la música en directo, la improvisación y el talento emergente.

El evento, con entrada libre hasta completar aforo, pone de manifiesto la apuesta del programa es.pabila y del Ayuntamiento de León por los lenguajes artísticos que forman parte de la cultura juvenil y combina la presencia de artistas de primer nivel con el impulso al talento local.

Este Festival de Rap Consciente comenzará el viernes 19 de junio a las 22.00 horas, con los conciertos de Carmen Xía y Anier, dos de las artistas más destacadas del panorama musical actual, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Carmen Xía es una cantante y rapera andaluza que ha constituido una propuesta artística única a partir de la fusión de copla, flamenco y folklore con hip hop, electrónica y música urbana. Sus letras, cargadas de reivindicación y emoción, ponen el foco en la memoria andaluza y el papel de las mujeres. Tras el lanzamiento de trabajos como 'La herida' (2022) y 'El cuerpo' (2024) se ha consolidado como una de las voces más originales del panorama nacional y ha actuado en festivales de referencia como el BIME, Cruïlla, Monkey Week o la Bienal de Flamenco de Málaga.

Por su parte, Anier es una de las voces más singulares de su generación. La artista ha desarrollado una trayectoria marcada por la intensidad emocional, la honestidad en la escritura y una constante evolución artística abierta a nuevos lenguajes. Tras el lanzamiento de 'Duskdown' (2025) inicia una nueva etapa musical en la que amplía los límites del rap para adentrarse en territorios sonoros cercanos al post-punk, la new wave y el indie oscuro.

BATALLA DE GALLOS

'Rap-Cons' continuará el sábado 20 de junio, también a partir de las 22.00 horas en Espacio Vías, con una batalla de gallos que reunirá a algunos de los nombres más reconocidos del freestyle nacional. El jurado estará formado por Jeydon, Chamizo y Arkano, mientras que la música correrá a cargo del DJ José Mures.

La presencia de Arkano será uno de los grandes atractivos de esta edición. Considerado como uno de los mejores freestylers del mundo, el artista alicantino se proclamó campeón nacional de Red Bull Batalla de Gallos con tan solo 15 años y alcanzó el reconocimiento internacional tras conquistar el título mundial en 2015. Además, ostenta un Récord Guinnes de improvisación de rimas al permanecer más de 24 horas seguidas improvisando.

Su trayectoria ha trascendido el ámbito del hip hop gracias a proyectos televisivos, literarios y sociales que lo han convertido en una de las figuras más influyentes de la cultura urbana en España. La persona ganadora de la batalla de gallos realizará una exhibición junto al propio Arkano al finalizar la competición.

Con esta nueva edición de 'Rap-Cons' el Ayuntamiento de León apuesta por la cultura urbana como espacio de creatividad, participación y expresión para la juventud, mediante la combinación de artistas de referencia nacional con iniciativas que impulsan el talento emergente y la participación activa de los jóvenes.