Publicado por

El editor, librero, músico y gestor cultural Héctor Escobar recibió este viernes el premio Leonés del Año 2025, un reconocimiento concedido por Radio León a su amplia trayectoria en la promoción de la cultura en la provincia. La entrega tuvo lugar en la Real Colegiata de San Isidoro, donde Escobar destacó el «entusiasmo» como el motor de su vida personal y profesional. El galardón reconoce décadas de trabajo al frente de proyectos culturales.

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año

Virginia Moran Héctor Escobar se convierte en Leonés del Año