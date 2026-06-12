El vino más antiguo, presentado en León por Raúl Pérez

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Este viernes, la Basílica de San Isidoro acogió una iniciativa que se espera que sea el principio de algo bonito culturalmente. Un Archivo Líquido de Santo Martino que no ha podido comenzar de mejor manera: recibiendo una botella magnum de Raúl Pérez, un enólogo reconocido de forma nacional e internacional. De hecho, durante la visita del papa León XIV, Raúl Pérez fue el responsable de dar dos botellas al mismo.

La entrega se realizó en un acto institucional en el que destacó, por supuesto, la figura del enólogo berciano que fue el responsable de entregar a Raquel Jaén, directora del Museo San Isidoro el primer ejemplar de un archivo que se espera que sea «importante» para el patrimonio leonés. El acto sirvió para poner en valor el papel de la cultura y el patrimonio como elementos de identidad y desarrollo. Durante las intervenciones, los participantes insistieron en que el proyecto nace con la vocación de enriquecer la vida cultural de la ciudad y de fortalecer el vínculo entre historia, conocimiento y sociedad. Además, todos los interventores durante la inauguración quisieron agradecer el trabajo y la disposición para el mismo de todas las instituciones responsables de que salga adelante.

Uno de los momentos más destacados fue el reconocimiento a Raúl Pérez, definido como una figura capaz de representar los valores de conocimiento, sensibilidad y compromiso con el patrimonio y la cultura del vino. Los intervinientes señalaron que esta iniciativa pretende convertirse en una referencia para futuras generaciones y consolidar a San Isidoro como un espacio de encuentro cultural para el mundo vinícola.