Un 'best seller' llamado Urraca I de León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Nueve siglos de silencio, de crónicas sesgadas por monjes medievales horrorizados ante el mando femenino y de desprecio historiográfico se han desmoronado en un abrir y cerrar de ojos. El Reino de León asiste a un fenómeno editorial sin precedentes: la conversión de Urraca I de León (1081-1126), la primera reina titular y emperatriz de la Europa occidental, en un auténtico fenómeno de masas literario.

Solo en lo que va de año, las librerías leonesas y los escaparates nacionales se han inundado con una avalancha que supera las 10 nuevas publicaciones, novelas históricas y biografías de gran calado dedicadas en exclusiva a su figura. Urraca ya no es «la malcasada» o un incómodo puente entre Alfonso VI y Alfonso VII; hoy es un icono de la literatura comercial, un imán para los lectores y el nuevo motor de la narrativa histórica en España.

Quien pasee hoy por el centro de León y observe alguna de las muchas librerías que hay, se tropezará inevitablemente con el rostro severo y magnético de la reina. El torrente editorial de este año abarca desde el rigor académico hasta el thriller de intriga cortesana. Entre los libros, nos podemos encontrar de todo. Obras de un profundo calado historiográfico, como la celebrada monografía de la historiadora Sonia Vital (Urraca. Una reina en el trono de un rey), han servido de combustible. El libro desmonta los prejuicios de las crónicas tradicionales y la reivindica como una reina legítima, titular y coronada, no una mera regente.

También hay novelas recientes como Doña Urraca. Emperatriz de Hispania de Alfonso Solís, presentada con un rotundo éxito de público, o la apuesta local de sellos como Eolas (Urraca emperatriz, de José Pedro Pedreira) y Ediciones Rimpego, demuestran que las intrigas del siglo XII compiten directamente con los mejores guiones de la ficción televisiva actual.

Las tramas lo tienen todo para atrapar al lector contemporáneo: una nobleza levantisca y ambiciosa, una Iglesia conspiradora que miraba con pánico el mando de una mujer, y el tormentoso y violento matrimonio de conveniencia con Alfonso I de Aragón «El Batallador».

La eclosión de Urraca I como superventas no es una casualidad matemática de las editoriales, sino la confluencia de una sensibilidad social renovada y un personaje histórico colosal que aguardaba en la sombra de la Basílica de San Isidoro.

Durante generaciones, la historia oficial resumió el reinado de Urraca como un periodo caótico marcado por sus desavenencias matrimoniales. La literatura actual le da la vuelta al espejo: los lectores de hoy devoran la crónica de una mujer que tuvo que inventar los mecanismos de la realeza femenina. Firmaba sus diplomas como Urracha Rex (Rey Urraca) porque las instituciones de la época no contemplaban la categoría de una mujer al mando en solitario.

Para las letras leonesas, Urraca I se ha convertido en una mina de oro y en un acto de reparación histórica.

Durante el presente año, momento en el que se cumplen 900 años de su muerte, decenas de escritores aprovechan el 'boom' de su figura