'El Monte del Marqués', fin al rodaje en la Montaña Central Leonesa

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El largometraje documental El Monte del Marqués ha dado este pasado fin de semana su paso definitivo antes de terminar su postproducción y montaje en sala de edición. La productora leonesa Bambara Zinema y la Asociación Cultural Faceira han culminado con éxito tres intensas jornadas de rodaje en las localidades de Correcillas y Rodillazo, capturando las últimas tomas pendientes y las secuencias que pondrán el broche de oro a la película.

Durante el rodaje han sumado fuerzas grandes profesionales del sector audiovisual y del cine de León, entremezclándose de forma orgánica con los propios vecinos de estos dos pueblos de la Montaña Central Leonesa. Para todas las personas que han participado se ha tratado de una experiencia única de convivencia e inmersión en el medio rural que ha permitido ampliar horizontes y retratar la identidad, usos y costumbres de la zona y a sus paisajes y protagonistas

Una historia de unión

El Monte del Marqués narra la historia de unión vecinal en favor de la recuperación del histórico camino que une Rodillazo y Correcillas, atravesando el espectacular Valle del Marqués bajo la imponente sombra del Pico Polvoreda; un paso tradicional que hoy en día está cerrado por vallas que impiden el tránsito.

El interés y la sensibilidad que despierta la causa han quedado patentes en la plataforma Platino Crowdfunding, donde el proyecto ha superado en pocos días su objetivo mínimo de financiación. El equipo mantiene activa la campaña con el fin de alcanzar el objetivo óptimo, lo que permitirá dotar a la película de la máxima calidad técnica en sonido color y creación de banda sonora, asegurando que esta puesta en valor del patrimonio rural llegue lo más lejos posible.

Toda la información del proyecto, así como el vídeo promocional y las vías para colaborar o convertirse en mecenas del film, están disponibles en el enlace oficial de la campaña, que ya está disponible para que el público pueda visualizar este proyecto cuando quiera.

Desde la producción, además, quieren agradecer de corazón la respuesta de la «hacendera» cultural y montañera que se está creando alrededor de la película, ya que han permitido la elaboración del mismo y, es más, han facilitado y ayudado en todo lo posible para que se pudiera llevar a cabo este largometraje que falta por saber fecha de estreno.