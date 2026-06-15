Felipe V convirtió la figura de San Isidoro, patrón de León, en un 'santo guerrero' para afianzar su poder

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Un estudio de la Universidad de León estima que la monarquía de Felipe V (1683-1743), primer borbón, transformó la figura de San Isidoro de Sevilla (560-636), patrón de León, en un 'santo guerrero' al servicio de la propaganda política y religiosa, na operación cultural que reformuló su imagen medieval.

La investigación a la que ha tenido acceso EFE, firmada por Vanessa Jimeno Guerra y recientemente publicada en la revista académica 'Historia 396', analiza cómo la figura del santo, enterrado en León, fue reinterpretada en el siglo XVIII para reforzar la imagen de la monarquía borbónica en un momento clave de consolidación del nuevo régimen.

El punto de partida de esta transformación fue un relato medieval del siglo XIII que narraba cómo San Isidoro se apareció en sueños al rey Alfonso VII para anunciarle la victoria en la conquista de Baeza (Jaén).

Sin embargo, el estudio demuestra que esa tradición fue radicalmente modificada en tiempos de Felipe V, hasta convertir al santo en un líder militar activo en la batalla.

La clave de este cambio se encuentra en una obra publicada en 1732, donde San Isidoro deja de ser un guía espiritual para convertirse en un auténtico combatiente, montado a caballo y armado con una espada, participando directamente en la contienda.

Este nuevo modelo lo presentaba como un miles Christi, es decir, un "soldado de Cristo", en lucha contra el enemigo infiel.

Propaganda

Según la autora, esta reinterpretación no fue casual, sino que respondía a una estrategia de propaganda promovida por la propia monarquía borbónica. Felipe V, primer rey de esta dinastía en España, buscaba reforzar su legitimidad tras la Guerra de Sucesión (1701-1714)vinculándose a símbolos religiosos de fuerte arraigo histórico.

En este contexto, la Real Colegiata de San Isidoro de León desempeñó un papel central. El templo, estrechamente ligado a la historia de la monarquía leonesa, se convirtió en un escenario clave para esta relectura simbólica, impulsada además por ayudas económicas concedidas por el propio Felipe V para su rehabilitación.

Uno de los elementos fundamentales en esta operación fue la creación de una nueva iconografía del santo, difundida a través de grabados y obras de arte. En ellas, San Isidoro aparece como un caballero victorioso, aplastando al enemigo —representado en forma de ejército turco— en una imagen que actualizaba el tradicional discurso de la lucha contra el islam.

Este modelo visual tuvo una gran repercusión y se extendió no solo por la península ibérica, sino también por territorios de América, donde se realizaron pinturas y esculturas inspiradas en este nuevo arquetipo. La rápida difusión, según el estudio, demuestra el éxito de esta estrategia simbólica.

"El objetivo era evidenciar la vinculación entre el santo y la monarquía, reforzando la imagen del rey como defensor del cristianismo", señala la investigación, que subraya el carácter político de esta reinterpretación religiosa.

Hasta ese momento, San Isidoro había sido representado tradicionalmente como un obispo y erudito, vinculado a su condición de Doctor de la Iglesia. La transformación en figura militar supuso, por tanto, una ruptura significativa con la tradición iconográfica anterior.

El estudio concluye que esta "militarización" del santo formaba parte de un fenómeno más amplio, por el cual figuras religiosas eran adaptadas a las necesidades ideológicas de cada época, en este caso para consolidar el poder de la monarquía borbónica y conectar simbólicamente con el pasado medieval.

El estudio aporta una nueva mirada sobre la relación entre arte, religión y política en la España del siglo XVIII, y sobre cómo la historia puede ser reinterpretada para servir a intereses contemporáneos.