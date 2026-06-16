El Ayuntamiento de León sigue sin hacer caso a las Bibliotecas Municipales

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Las seis Bibliotecas Municipales de León continúan sin recibir nuevos fondos bibliográficos mientras pasan los meses sin que el Ayuntamiento de León haya desbloqueado la partida destinada a la compra de libros. La situación, que ya era motivo de preocupación a comienzos de año, se mantiene sin cambios y sigue afectando directamente a los usuarios que utilizan estos servicios públicos.

Desde septiembre de 2025 no se ha adquirido ningún nuevo ejemplar para las bibliotecas municipales. Esto significa que los lectores leoneses no pueden encontrar en la red municipal ninguna obra incorporada a partir de octubre del pasado año, una circunstancia especialmente llamativa en un momento en el que continúan publicándose novedades editoriales de forma constante. El problema afecta a las bibliotecas Cronista Luis Pastrana, Padre Isla, Armunia, Inmaculada, Espadaña y Puente Castro. Sus responsables llevan meses trasladando la situación a los departamentos municipales competentes mientras los usuarios observan cómo las estanterías carecen de títulos recientes.

Cuando comenzaron las primeras quejas, la explicación ofrecida desde el Ayuntamiento se centró en la falta de disponibilidad presupuestaria para afrontar la compra de libros. La adquisición de fondos bibliográficos se contabiliza como gasto de inversión, una partida que, según el Consistorio, permanece bloqueada mientras no se apruebe o prorrogue el presupuesto correspondiente. Sin embargo, el paso del tiempo no ha venido acompañado de ninguna medida alternativa para resolver el problema. Más de un mes después de que la situación trascendiera públicamente, la única respuesta sigue siendo la misma: esperar a la situación presupuestaria. La ausencia de soluciones ha incrementado la preocupación tanto entre trabajadores de las bibliotecas como entre usuarios y representantes políticos, que han anunciado preguntas y solicitudes de información en las próximas comisiones municipales.

Mientras no se compran libros, si se dan subvenciones a organizaciones culturales que, entre sus actividades, fomentan la lectura

La principal contradicción que señalan quienes critican esta situación es que, mientras las bibliotecas permanecen sin capacidad para renovar sus fondos, el Ayuntamiento continúa financiando actividades culturales relacionadas con la lectura. A través del programa Fomento Lector, impulsado para el periodo 2025-2027, diversas asociaciones culturales han recibido subvenciones para la organización de actividades. Algunas de estas ayudas alcanzan cantidades superiores a los 1.500 euros para un único proyecto. Y no son las únicas. Durante los últimos meses, el Ayuntamiento de León ha ido dando subvenciones a diversas organizaciones culturales para la realización de todo tipo de actividades, entre ellas, la lectura. La cuestión que plantean bibliotecarios, usuarios y grupos políticos no es la existencia de estas actividades, cuya utilidad nadie discute cuando cuentan con participación y repercusión social, sino la prioridad establecida por el Ayuntamiento en un contexto de recursos limitados. Resulta difícil explicar a los usuarios de las bibliotecas que no existe dinero para comprar libros mientras sí se financian encuentros, talleres, presentaciones o actividades cuya asistencia, en algunos casos, ha sido reducida. Para muchos lectores, la función principal de una biblioteca sigue siendo garantizar el acceso a los libros, especialmente a las novedades editoriales.

Desde el Ayuntamiento insisten en que ambas cuestiones pertenecen a capítulos presupuestarios diferentes. La compra de libros depende del gasto de inversión, mientras que las actividades de animación lectora se financian a través del gasto corriente. Técnicamente la explicación es correcta. Sin embargo, los críticos consideran que esta justificación resulta insuficiente cuando existen precedentes de modificaciones presupuestarias realizadas para otros asuntos considerados prioritarios. Durante los últimos años el Consistorio ha recurrido a diferentes ajustes económicos para atender necesidades relacionadas con el mantenimiento urbano, obras o servicios municipales. Por ello, tanto trabajadores como representantes políticos se preguntan por qué no se ha explorado una vía similar para garantizar la actualización de los fondos bibliográficos. La cuestión de fondo no es únicamente contable, sino política: determinar qué lugar ocupan las bibliotecas dentro de las prioridades culturales del Ayuntamiento.

Por ello, las voces más críticas continúan pidiendo un trato igual para la lectura como a cualquier otra actividad cultural que sí se tiene en cuenta y a la que, desde el Ayuntamiento de León, se destinan fondos para la realización de las actividades.

Desde el Ayuntamiento de León no ha habido ningún cambio y siguen justificándose con la diferencia del gasto corriente y de inversión