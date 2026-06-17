El Musac recibe un diálogo del director Lluís Miñarro

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El Grupo de Diálogo sobre Cine Contemporáneo del Musac proyectará el este próximo jueves 18 de junio la última película de Lluís Miñarro, Emergency Exit (2025), en una sesión especial que contará con la presencia del propio director de la película. Tras la proyección, Miñarro mantendrá un diálogo con el público asistente. Emergency Exit se presenta como una road movie de carácter surrealista que rinde homenaje al cine libre de los años setenta. La película supone además la última aparición en pantalla de la actriz Marisa Paredes, y sigue a catorce personajes atrapados en un autobús misterioso que atraviesa paisajes irreales, en un viaje donde la identidad, el deseo y la percepción se entremezclan. En el trayecto, una actriz que revisa su carrera, interpretada por Paredes, una antropóloga desorientada encarnada por Naomi Kawase y dos divas interpretadas por Arielle Dombasle y Myriam Mézières comparten espacio con otros viajeros en un entorno liminal entre sueño y realidad. El propio director ha descrito la obra como una película abierta a múltiples lecturas, profundamente influida por referencias culturales, filosóficas y artísticas que atraviesan todo el tejido narrativo suyo propio.