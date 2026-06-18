El arte total de Merayo

Mañana viernes, 19 de junio, la Fundación Merayo volverá a ser un espacio de puertas abiertas al mejor arte colectivo leonés. El centro creado por Ángela Merayo vuelve a cumplir con una de sus señas de identidad, como es la de crear sinergias entre creadores y disciplinas, desmintiendo aquello de que es mejor la calidad que la cantidad, porque aquí, en Santibáñez del Porma, coinciden en suma para que se convierta en un municipio inundado de arte del bueno, variado y con diferentes personalidades creativas en marcha. Y junto a obra actual se rememora, homenajea y reconoce como fundamental el trabajo de nombres como Manuel Jular, (León, 1939-León, 2017), artista expresionista, que fue pintor, escultor e ilustrador y que no cerró puertas a la creación digital que comenzaba a hacerse sentir y que él tomó como oportunidad creativa.

En pintura este año se cuenta con la presencia de Joan y Marta Montcada, padre e hija, ambos artistas catalanes de resonancia internacional. De Joan Montcada Barcelona (1925-2017) se ha cumplido el centenario de su nacimiento lo que ha auspiciado una cascada de exposiciones conmemorativas. La Fundación Merayo se une al homenaje a este polifacético creador: pintor, ceramista, grabador, ilustrador, e investigador en los procedimientos pictóricos y de encáustica. Profesor de la Escuela Internacional de Pintura Mural de Sant Cugat, muralista, vitralista y creador de comentas, que tendrán mucha presencia en su obra. Vinculado a la vanguardia se expresa en el constructivismo y en el neocubismo.

Acompaña a esta obra la de su hija Marta Montcada. Marta vive y trabaja entre Barcelona y Japón, país con el que tiene profundos vínculos y afinidades personales y artísticas. En ella confluyen las sensibilidades mediterránea y japonesa, como se evidencian en las espectaculares lonetas (banderolas) pintadas con acrílicos y tintas japonesas, en su armonía interior y el uso de los elementos pictóricos puramente formales y estéticos: gestualidad (mediterránea y oriental), texturas (vibración y silencio) o delicados cromatismos.

Afirma Ángela Merayo que «podemos considerar 2026 como el año Jular, por la amplia difusión que ha tenido su obra con la exposición retrospectiva que le dedicó el ILC, más las numerosas actividades que se generaron. La Fundación Merayo le dedica una muestra cuantitativamente menor pero de mucho interés, conformada por una selección de Julares que permanecieron «silenciosamente» en el ámbito familiar, junto a Maribel Pérez-Alfaro, su primera mujer y madre de sus dos hijas, y que hasta la citada exposición no habían sido expuestos públicamente. Son obras datadas mayoritariamente en las décadas de 1950 y 1960, cronológicamente responden estética y estilísticamente a este periodo concreto».

Ángela Merayo contribuye, como cada año, con un conjunto pictórico en este caso de la series Jacobeo, inspirada en el Camino de Santiago y Signos, en cuyas superficies pictóricas cobran protagonismo las texturas, los rastros de los pinceles cargados de materia, generando potentes gestos o creado superficies visualmente rugosas, que contrastan con zonas lisas y delicadas. En estas piezas se combinan sugerencias paisajísticas con simbolismos. En las técnicas alternan las ceras diluidas con aguarrás sobre cartoncillo folding y los acrílicos y collages sobre lonetas.

José Manuel Fernández ha extendido su trabajo profesional como paisajista, que, por otra parte, conlleva creación y afinidades con el dibujo, a otras temáticas, especialmente al retrato, presentando una exposición en la que predomina el estudio de los rostros y de la figura humana: un universo de mujeres y hombres anónimos o con nombre propio. Su opción estética es el realismo, la representación de la realidad tal y como se presenta a sus ojos, para lo que cuenta con su capacidad como dibujante que le dota de un dibujo preciso, limpio y descriptivo para captar tanto la fisicidad, los rasgos faciales como la psicología del retratado.

Entre la pintura y la instalación se sitúa la obra que expone la leonesa Begoña Pérez Rivera, Arista multidisciplinar. La obra que expone en la Fundación Merayo es una instalación conformada por una serie de piezas pictóricas individuales y polivalentes, que agrupadas conllevan intencionalidad instalativa. Begoña se expresa en la abstracción geométrica: planos y líneas constituyen su lenguaje y la base de su poética. La línea, firme aliada, adquiere una resignificación profunda de movimiento, de flujo que utilizará reiteradamente. Obra formalmente vinculada al Op-Art en la que el color y la luz aportan huella emocional y comunicativa. Raúl Reguera colaborador en proyectos de poesía visual y mail art realiza exposiciones y performances propias, como la llamada Poéticas del hiperboloide.

Otras instalaciones son las de Cristina Ibáñez, Postigo Viento norte, compuesta por varias piezas y ubicada en el patio y Egeria del Bierzo, de Pilar Fornes, continúa expuesta en el balcón de la capilla. En escultura, repartida por espacios, piezas de Cosme Paredes, Carlos Cuenllas, Javier Robles, Pope de Paz, Mariano Gutiérrez (leoneses) y Joseba Gotzon (vasco).