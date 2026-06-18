Inquietud en León ante el polémico aterrizaje del "modelo de aerolíneas" en el cine asturiano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cinesa, una de las cadenas de cine más grandes de España, ha implementado una prueba piloto, que ha comenzado a segmentar sus precios en función de la ubicación en la sala. Esta medida se ha comenzado a aplicar en sus Nassica (Madrid), Salera (Castellón) y el Parque Principado (Asturias).

El sistema, que aplica un suplemento por las zonas centrales mientras mantiene tarifas más asequibles en las primeras filas y los laterales, ha generado que muchos usuarios perciban la elección de su butaca como una decisión más compleja y menos accesible.

A pesar de que la cadena no tiene presencia en la provincia de León, esta noticia preocupa a los consumidores leoneses. Los cinéfilos alertan que este nuevo sistema de precios añade una dificultad innecesaria para acceder a una experiencia cinematográfica cómoda y equilibrada. Por ello, abogan por un modelo cinematográfico basado en una tarifa única que garantice la libertad de elección sin condicionantes económicos por la posición física en el cine.

Aunque la cadena justifica la medida como un "piloto" que permite a los usuarios escoger según el precio que mejor se adapte a ellos, la disconformidad radica en la incertidumbre que esta prueba genera. La empresa aplica este sistema únicamente en sesiones entre semana, pero no descarta ampliarlo a otras salas si la medida tiene éxito, lo que preocupa a quienes ven en este precedente un cambio en la forma de disfrutar del cine.