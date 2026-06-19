Pascual recibe en Burgos el Premio Campeadores

Publicado por D. S. M. Burgos Creado: Actualizado:

Asumir las riendas de una empresa, independientemente de su tamaño, siempre conlleva riesgos. De puertas hacia dentro, pero sobre todo desde fuera. Y cuando se crece, a base de esfuerzo e innovación, mantener el apego a las raíces es digno de agradecer. Por eso, precisamente, el Premio Campeadores de ELCORREODEBURGOS EL MUNDO nació con la firme vocación de reconocer públicamente la labor de quienes crean, afianzan y exportan talento sin perder jamás su identidad territorial. Como Tomás Pascual Gómez-Cuétara, cuya principal virtud bien podría ser su «capacidad de crear riqueza sin perder la conexión con el lugar del que se procede». Aranda de Duero, en el caso que nos ocupa.

Antes de que el presidente de Calidad Pascual recibiese la Tizona durante la segunda edición de Campeadores en el monasterio de San Juan, el director de ELCORREO DE BURGOS, Ricardo García Ureta, recordó que «las empresas familiares conviven siempre con la doble responsabilidad de respetar la herencia recibida y encontrar su propio camino». Todo un reto, sin duda, que el galardonado supo sobrellevar desde que asumió las riendas de la compañía hace dos décadas. Con la responsabilidad que entrañaba, desde luego, situarse al frente de «una referencia nacional que todos nosotros hemos vivido en nuestros propios hogares». Desde el tetrabrik, por obra y gracia de Tomás Pascual padre en 1973, hasta el mítico «primo de Zumosol» que marcó a varias generaciones. Todo ello, tal y como enfatizó García Ureta, «sin romper los lazos con el territorio, sus gentes y su tejido productivo en un sector que combate la deslocalización».

Sobre un Campeador como Pascual Gómez-Cuétara recae, aparte de la Tizona, el mérito de haber «contribuido al desarrollo de una provincia con una de las economías más dinámicas del interior, con niveles de empleo que muchas otras mirarían con envidia, con una notable estabilidad social y con una capacidad industrial que encuentra pocos equivalentes fuera de las grandes áreas metropolitanas». Nada de esto, por cierto, «ha ocurrido por casualidad».

Esa suma de sinergias era más que palpable en una cita que congregó, entre otros, al presidente de la Fundación Caja Rural de Burgos (patrocinador del evento), Tomás Fisac, representantes de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) encabezados por su líder, Nacho San Millán; el rector de la Universidad de Burgos (UBU), José Miguel García, el director provincial de Ibercaja, Javier González, el presidente de la Fundación Círculo, Emilio de Domingo o el presidente de la Denominación de Origen (DO) Ribera del Duero, Enrique Pascual.

Desde el plano institucional, acudieron a la cita el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Roberto Saiz, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala y el presidente de la Diputación, Borja Suárez. También corporativos de todos los partidos políticos con representación municipal y los regidores de Aranda de Duero y Miranda de Ebro, Antonio Linaje y Aitana Hernando.

«Hay empresas que nacen para atender una necesidad, otras para aprovechar una oportunidad de mercado y algunas, muy pocas, para convertirse en parte de la historia de un territorio y de la vida cotidiana de varias generaciones». Partiendo de esta reflexión, la editora de EL CORREO DE BURGOS EL MUNDO y presidenta de Edigrup, Adriana Ulibarri, situó ayer a Calidad Pascual en «este último grupo». El de aquellas compañías, generalmente familiares, que «han sabido recoger un legado extraordinario y proyectarlo hacia el futuro con inteligencia, responsabilidad y una visión profundamente humana».

Ulibarri aprovechó la segunda edición del Premio Campeadores para ensalzar la figura de Tomás Pascual Gómez-Cuétara, cuya «mezcla de talento, esfuerzo, perseverancia y fidelidad a unos valores» le ha permitido demostrar con creces que «las grandes empresas no se construyen únicamente con balances y resultados, sino también con propósito». Y el del premiado siempre fue, incluso antes de asumir la presidencia de la compañía, «preservar la esencia de un proyecto nacido en esta tierra impulsando su modernización, apostando por la innovación y el desarrollo de nuevos productos, sin perder nunca de vista el compromiso con las personas».

«Detrás de cada gran empresa hay una forma de entender el trabajo», prosiguió Ulibarri plenamente convencida de que Pascual sobresale fundamentalmente por la consolidación de «una cultura basada en la excelencia, el respeto por la calidad, la cercanía con los consumidores y una firme apuesta por el talento y el desarrollo de sus profesionales».

Mención «especial» por parte de la presidenta de Edigrup a la «tenacidad» del nuevo portador de la Tizona. Y es que, según expuso, «ha sabido combinar tradición e innovación manteniendo el vínculo con Burgos y con Castilla y León». No es el único, desde luego, pero siempre viene bien poner en valor a todos aquellos empresarios que, como él, demuestran día a día que «desde nuestra tierra se pueden crear proyectos empresariales admirados dentro y fuera de nuestras fronteras». Son estos valores a los que Ulibarri hizo alusión los que inspiraron la creación del Premio Campeadores. «Valores que inspiran y que son especialmente necesarios en los tiempos que vivimos», aseguró.