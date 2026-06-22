Bono Cultural Joven 2026: requisitos, cómo pedirlo y todas las claves

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presenta la campaña del nuevo Bono Cultural Joven.EFE

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Los jóvenes nacidos en 2008 -que hayan cumplido ya los 18 años o vayan hacerlo a lo largo de 2026- pueden solicitar desde este lunes y hasta el 31 de octubre el nuevo Bono Cultural Joven que amplía la categoría de gasto a la compra de instrumentos musicales, material para la creación artística o formación.

En un acto celebrado en el Teatro Valle Inclán de Madrid, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presentado la campaña de publicidad institucional que, en esta quinta edición, lleva por lema 'La cultura la haces tú' y ha avanzado que en estas primeras horas al menos 10.000 jóvenes ya lo han solicitado en la web habilitada para ello.

Con esta campaña que se apoya en la imagen '08', un término con el que las personas nacidas en ese año se refieren a sí mismas, se aspira a que el bono sea más accesible y llegue los sectores de población más vulnerables y para ello el Ministerio de Cultura colaborará con entidades del tercer sector. Se trata, ha dicho el ministro, de conseguir que el bono sea "lo más democrático posible y llegue a todos los barrios de España, independientemente de la renta y el código postal".