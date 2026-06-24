Diario de León

ARTE COLECTIVO

Ármaga reúne a artistas en torno a Gaudí

Con motivo del centenario la galería homenajea a uno de los arquitectos más influyentes en una exposición conjunta

Detalle de la obra de Jonathan Notario para la exposición.

Detalle de la obra de Jonathan Notario para la exposición.dl

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Redacción
León

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Con motivo del centenario de la muerte de Antoni Gaudí (1852-1926), presentamos en Ármaga la exposición colectiva Imagina Gaudí, en la que casi treinta artistas rinden homenaje a una de las figuras más influyentes de la arquitectura y el pensamiento artístico moderno.

León mantiene con Gaudí una relación excepcional gracias a la Casa Botines y el Palacio Episcopal de Astorga, enclaves que ocupan un lugar central en la evolución de su lenguaje arquitectónico. Su presencia enriquece nuestro patrimonio y sitúa a la provincia dentro del reducido mapa de lugares que albergan su obra.

El genio catalán entendió la creación como observación de la naturaleza e innovación formal. En esta muestra, las piezas dialogan con algunos de los principios que definieron el universo gaudiniano: la organicidad de las formas, la experimentación con los materiales o la elevación de la realidad a experiencia estética singular.

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