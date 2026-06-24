Un artista y una mula: La peregrinación artística que llegará a la Basílica de San Isidoro en León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El Camino de Santiago volverá a convertirse este verano en escenario de una singular propuesta artística y espiritual. El compositor Joan Riera Robusté recorrerá entre el 4 y el 20 de agosto el tramo comprendido entre Burgos y León para presentar el proyecto Perschen – Santiago de Compostela: Iluminaciones Sonoras para el Camino de Santiago, una iniciativa que fusiona música contemporánea, patrimonio histórico y experiencia espiritual a través de instalaciones sonoras inmersivas en monasterios e iglesias del Camino.

La propuesta contempla intervenciones en siete espacios religiosos y patrimoniales de Castilla y León, tres de ellos situados en la provincia de León: la iglesia de San Lorenzo, en Sahagún; la iglesia de Santa María, en Mansilla de las Mulas; y el Panteón Real de la basílica de San Isidoro, en la capital leonesa, donde concluirá esta etapa de la peregrinación artística.

Lejos de tratarse de una gira musical convencional, el proyecto ha sido concebido específicamente para el Camino de Santiago. Su objetivo es acompañar espiritualmente a los peregrinos y reforzar el carácter místico de los templos y espacios sagrados que jalonan la ruta jacobea. «No es un concierto que pueda funcionar independientemente del Camino, sino que está hecho expresamente para el Camino», explica Riera, quien define la iniciativa como «un proyecto musical, sonoro y también espiritual».

En cada concierto tienen que montar un pequeño equipo técnicoDL

Cada una de las jornadas comenzará con una instalación sonora que permanecerá activa durante buena parte del día. Para ello se distribuirán ocho altavoces por el interior de los templos con el propósito de crear una experiencia envolvente que dialogue con la acústica y la reverberación natural de iglesias y monasterios.

Un templo románico alemán

El origen de la iniciativa se encuentra en Perschen, una pequeña localidad alemana donde el compositor reside actualmente. Allí, gracias a la autorización de la diócesis y del museo responsable del espacio, Riera trabajó durante dos años en el interior de un osario románico decorado con frescos medievales.

La convivencia diaria con aquellas pinturas y con el propio espacio arquitectónico dio lugar a la composición de doce piezas musicales inspiradas en la figura de los doce apóstoles representados en los frescos. Estas obras, denominadas Iluminaciones Sonoras, fueron creadas entre 2023 y 2024 y también incorporan sonidos procedentes de la naturaleza vinculados a la tradición bíblica, como el agua, el viento, las piedras o los insectos.

Tras estrenar las composiciones en Alemania, el músico decidió iniciar una peregrinación artística hasta Santiago de Compostela para llevar estas piezas a lo largo del Camino. El recorrido se está realizando por etapas. Después de una primera experiencia en Alemania y del tramo entre Logroño y Burgos desarrollado el año pasado, este verano la iniciativa avanzará hasta León. La intención de Riera es continuar progresivamente hacia Compostela en futuras ediciones, recorriendo nuevos tramos cada verano. Uno de los elementos más llamativos del proyecto será su logística. Joan Riera realizará la peregrinación caminando junto a los peregrinos y transportando el material técnico con la ayuda de una mula facilitada por el ganadero riojano Miguel Mato.

La mula con la que va acompañadoDL

El animal cargará alrededor de cuarenta kilos de equipamiento sonoro, permitiendo al artista desplazarse a pie y mantener el mismo ritmo pausado que caracteriza a los caminantes del Camino de Santiago. Según explica el compositor, la experiencia del pasado año dejó un balance muy positivo, tanto por la elevada afluencia de peregrinos como por la acogida de los vecinos de las localidades participantes. «Es una propuesta de música contemporánea y arte contemporáneo poco habitual en entornos alejados de los grandes centros culturales, pero la respuesta fue muy buena», señala.

Las actividades comenzarán el 15 de agosto en la iglesia de San Lorenzo de Sahagún, donde la instalación sonora permanecerá abierta durante toda la jornada y el concierto se celebrará entre las 18.00 y las 19.00 horas. La siguiente parada tendrá lugar el 18 de agosto en la iglesia de Santa María de Mansilla de las Mulas. La instalación podrá visitarse de 9.00 a 19.00 horas y el concierto se desarrollará también entre las 18.00 y las 19.00 horas. El 20 de agosto finalizará en el Panteón de la Basílica de San Isidoro.