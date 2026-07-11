Hay héroes leoneses, sin más (lo fácil), y héroes leoneses del jazz (lo casi imposible). Javier Baillo, John Bramley, Mario Morla y Juan Galiardo lo son y puede decirse además que tienen esta ambición tan romántica que resultan ser cuatro mosqueteros de la música o del más difícil todavía. Por no perder lugares comunes de disciplinas en las que soñar es obligatorio. Ellos ponen en pie por sexto año el Seminario Internacional de Jazz “León”. Y hace falta poner los créditos de la osadía porque aunque nadie dijo que fuera fácil sí que encuentran limitaciones por la carencia de apoyo cultural que hay en León para iniciativas de alta calidad. La Asociación Cultural de Músicas Contemporáneas es el nombre responsable de este ciclo que tiene lugar del 28 al 31 de julio y que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de León a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural.

Explica Javier Baillo, además de destacar la programación, que «la novedad de este año es el Conservatorio como lugar. Es un seminario de corte pequeño porque queremos que haya contacto directo entre profesores y alumnos. En realidad hay una relación horizontal entre ambos, terminan tocando juntos», relata.

Y es que Jazz León tiene esa característica especial, que hace, por cierto, que las mejores referencias las ofrezcan los que han asistido. No será el Festival de Jazz de Vitoria, pero sí aspira a que la calidad sume prestigio y que «si creciera en alumnos, tengo claro que aumentaríamos en profesores», añade Baillo. Y es que esa es en parte la clave de este proyecto. Que no han aspirado a más de lo posible y morir de éxito por ambiciosos. Pero crece también en sedes y la mancha musical se extiende a varios espacios. La Fundación Cerezales Antonino y Cinia, Fundos en la parte inferior de Museo Casa Botines, el Festival de Jazz de Vega de los Árboles, El Gran Café y la Diputación de León.

Entre los nombres propios que destacan desde la organización se encuentra la presencia del prestigioso saxofonista italiano Max Ionata en León como profesor del seminario. Ionata estará impartiendo clases y conviviendo con los alumnos en esta edición, que culminará con un concierto en la FCAYC de Cerezales, como parte del Festival Tropos-Festival de sonido y artes escénicas 2026.

Las claes se impartirán (en horario de mañana) en el Conservatorio Profesional de León, una sede con posibilidades más adecuadas en cuanto a espacio e instalaciones. Y otro ilustre, en este caso del contrabajo y el bajo, como Giuseppe Campisi, será protagonista en el seminario. De origen siciliano y afincado en Barcelona, ha tocado con los principales artistas nacionales e internacionales de jazz.

Alma y Rale Micic son ya conocidos por Jazz León. Alma participó en la pasada convocatoria y dejó una gran impresión, en los alumnos y el público, junto a su marido Rale, guitarrista, que ya ha participado en anteriores ediciones. Tanto Rale como Alma, (con cinco álbumes en el mercado como líder), son dos de los artistas más solicitados en la escena jazzística neoyorquina. Actuarán el día 2 de Agosto, junto al pianista gallego Abe Rábade en Vega de Los Árboles, como colofón del 2º Festival JAZZ y +, que se celebra en esa localidad leonesa.

También repite el excelente baterista danés Martin Andersen, que se prodiga mucho por los festivales españoles y europeos donde toca con los principales intérpretes. Juan Galiardo se encargará de impartir las clases de este instrumento además de las de teoría avanzada. Juan, gaditano es muy conocido y valorado en la escena leonesa. El leonés Mario Morla, se encargará de las clases de teoría y piano iniciación.

La parte docente, artística y organizativa estará a cargo de Javier Baíllo y el italiano John Bramley junto con los citados Juan Galiardo, Mario Morla. Esta actividad docente está enmarcada dentro de los actos del Festival de verano “Cuna del Parlamentarismo 2026” que programa la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León. Las actividades al público abarcan desde “jam sessions” hasta el concierto de combos de alumnos, con un gran éxito de público en ediciones anteriores.

El 29, 30 y 31 de julio, El Gran Café acogerá tres jam session. Entre clases y conciertos, el objetivo del VI Seminario Internacional de Jazz “León” es ofrecer una experiencia de aprendizaje y convivencia en varias jornadas. Está dirigido a estudiantes y músicos (profesionales y aficionados) y se estructura en dos niveles (Iniciación y avanzado). Se consolida como un encuentro internacional de músicos que comparten conocimientos y experiencias. El Seminario combina actividades docentes exclusivas para los alumnos participantes, en jornada de mañana: Teoría y armonía. Común. Instrumento específico (Piano, batería, contrabajo o bajo, guitarra, instrumento melódico y voz). Clases de combo: Grupos de alumnos que trabajan la participación y aportación como instrumentistas, interacción y escucha.

Por la tarde las actividades serán abiertas al público: Work in progress. Esta actividad, dirigida por los profesores, combina el concepto de “master class” con la participación directa de alumnos junto con profesores para desarrollar herramientas para mejorar el tratamiento, montaje y desarrollo de repertorio y su aplicación para la interpretación en banda o grupo. Jam sessions. Independientemente del lugar de realización, es el punto de encuetro de alumnos y profesores dentro y fuera del escenario. La participación es menos académica y más lúdica. Concierto de alumnos. El acto de clausura académica. En escenario a pie de calle, los combos que se han formado y trabajado en las clases se presentan en un concierto.