Nuevo taller para niños en El Palacín, el 15 de julio sobre ‘Creacineteka’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El programa estival de actividades del Palacín de León que promueve la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León continúa avanzando con nuevas propuestas dirigidas a los niños y niñas de 8 a 13 años, relacionadas con la producción cinematográfica y enmarcadas en la exposición ‘Carlos Saura, fotógrafo. Una vida tras las cámaras’.

Después del taller de sobre rodaje que se celebró el pasado 8 de julio, el próximo miércoles, 15 de julio, se impartirá un curso sobre ‘Creacineteka. Taller de creación de trailer.

Partiendo de la canción ‘Por qué te vas’, tema central de la banda sonora de la película ‘Cría cuervos’ de Carlos Saura e interpretada por Jeanette, y con el objetivo de una aproximación al cine que pretende incentivar la creación artística explorando las técnicas del lenguaje audiovisual en todos sus aspectos, los participantes aprenderán a hacer trailers de películas, guion, storyboard, edición, montaje, efectos de sonido y bandas sonoras, creando un contenido impactante de formato corto que atrape al espectador sin destripar la historia. El taller finalizará con la elaboración conjunta de su propio trailer.

El taller ‘Creacineteka’ cuenta con doce plazas. Está abierto el plazo de inscripción y para participar es imprescindible la inscripción previa. La reserva de plaza será por riguroso orden y puede realizarse en el email info@imaginaleon.com y en teléfono 630 209 026. No está permitido repetir taller, en caso de haber participado en los anteriormente programados.

Este taller de creación de trailer, además de formar parte de la programación estival del Palacín, es una de las actividades complementarias a la exposición sobre Carlos Saura, que puede visitarse hasta el 13 de septiembre en el Palacín. Este mes de julio habrá dos nuevos talleres: ‘Stopmotion. Taller de animación’ (22 de julio) y ‘Narrando cuentos. Taller de rodaje de ficción’ (29 de julio).

Por otro lado, los domingos hasta el 30 de agosto, a las 12:00 horas, habrá visitas comentadas dirigidas al público en general (no precisan inscripción) y de martes a viernes, hasta el 31 de julio, recorridos temáticos dirigidos a colegios, institutos, asociaciones, colectivos, campamentos urbanos, idiomáticos y organizaciones.

El horario del Palacín, con entrada gratuita, es de martes a domingo de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Los festivos, excepto lunes, de 11:00 a 14:00 horas. Los lunes está cerrado.