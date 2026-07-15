Muere Joaquín Cuevas Aller, prosa incisiva del leonesismo, a los 92 años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El ámbito cultural e intelectual de la provincia se encuentra consternado tras el fallecimiento de Joaquín Cuevas Aller a los 92 años, uno de los intelectuales más combativos con la identidad leonesa. Su muerte representa la pérdida de una voz única que durante décadas cuestionó los relatos históricos establecidos sobre el antiguo Reino de León.

Escritor, investigador y colaborador habitual de Diario de León, Cuevas Aller construyó a lo largo de su trayectoria un legado intelectual que trasciende la mera acumulación de conocimiento. Su prosa incisiva y valiente se caracterizó por desafiar las versiones oficiales de la creación del Reino de León.

El funeral del escritor tendrá lugar este jueves 16 de julio en la iglesia parroquial de Benavides de Órbigo, localidad que despide así a uno de sus hijos más ilustres y comprometidos con la causa leonesista. De hecho, Cuevas Aller se presentó por la UPL a las Cortes de Castilla y León en 2007 en la lista de Joaquín Otero, en la que él iba como número 7.

Una obra prolífica al servicio de la memoria histórica

El legado bibliográfico de Joaquín Cuevas Aller constituye una referencia imprescindible para quienes desean comprender la verdadera dimensión histórica del territorio leonés. Entre sus obras fundamentales destaca Historia de Asturias y León: El nacimiento de España, un trabajo que reinterpreta los orígenes mismos del país desde una perspectiva que sitúa al Reino de León en el centro del relato histórico.

Otro de sus trabajos más significativos fue León obligado a desaparecer, un libro publicado recientemente que reúne 35 artículos aparecidos en Diario de León entre enero de 2009 y julio de 2011. A lo largo de 172 páginas, el autor desgrana con lucidez las razones históricas, políticas y culturales que explican la relegación sistemática de León en el imaginario colectivo español.

Esta obra se suma a una serie de recopilaciones anteriores que también agrupaban sus columnas periodísticas: León, en las garras de un buitre, Mil cien años contra León y aún siguen, y Castilla y León: amores que matan.

El manual que se convirtió en fenómeno editorial

Si hay una obra que sintetiza la capacidad divulgadora de Cuevas Aller, esa es sin duda su Manual práctico de la Historia de los Reyes de León, que alcanzó la categoría de auténtico best-seller local. Este trabajo consiguió algo extraordinariamente difícil: hacer accesible al gran público una materia compleja y a menudo árida como la historia medieval.

Además, Cuevas Aller publicó León en la época más confusa de la historia de España, otro trabajo de investigación que aborda uno de los períodos más complejos y menos conocidos del devenir histórico de la región, aportando luz sobre acontecimientos frecuentemente tergiversados u olvidados.

Una vida dedicada al estudio y la reflexión crítica

Más allá de los títulos y las publicaciones, lo que verdaderamente define la trayectoria de Joaquín Cuevas Aller es su compromiso inquebrantable con la verdad histórica y su valentía intelectual para enfrentarse a los relatos dominantes.

Sus columnas en Diario de León se convirtieron en referencia obligada para lectores interesados en la cuestión leonesa. Artículo tras artículo, Cuevas Aller fue construyendo un cuerpo argumental sólido que cuestionaba la legitimidad de la comunidad autónoma de Castilla y León tal como está configurada actualmente.

Su pensamiento no era fruto de un localismo estrecho, sino de una profunda reflexión sobre la construcción histórica de España y sobre los mecanismos de poder que determinan qué territorios y qué narrativas alcanzan visibilidad en el relato oficial. En ese sentido, su obra trasciende el ámbito puramente leonés para inscribirse en un debate más amplio sobre la memoria histórica y la pluralidad territorial española.