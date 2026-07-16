Mi querida Hispania

Esta Hispania mía, esta Hispania Nostra está en la Casa de las Carnicerías celebrando 50 años de actividad en torno al patrimonio y que tiene en Promonumenta su conexión leonesa para poner en valor lo que es incalculable importancia cultural de los pueblos y que en el caso de León, allá por donde se mire, es abundante, en calidad, cantidad y en necesidad de actuar sobre el mismo para su «recuperación, protección, divulgación, investigación y disfrute», tal y como enumera Marina Sánchez Alonso, presidenta de Promonumenta. Ella, junto a Bárbara Cordero, directora de Hispania Nostra, supervisaban ayer en la Casa de las Carnicerías la puesta a punto de la exposición conmemorativa del 50 aniversario de Promonumenta, una muestra que recorre medio siglo de trabajo en la defensa, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural y natural de España. La exposición se encuentra en la primera planta de este edificio singular en el Barrio Húmedo de León, pero en la planta de abajo hay una maqueta que recrea de Las Médulas a los monasterios y castillos en donde ha actuado Promonumenta.

Promonumenta e Hispania Nostra no es que estén condenadas a entenderse sino que se retroalimentan y cada una en su correspondiente dirección aporta y complementa lo que la otra necesita. Y así surge una labor encomiable en donde el protagonismo ha de ser colectivo. Por eso, ambas entidades son el lugar perfecto para hacerse socio todo aquel que sienta la necesidad de implicarse en los valores patrimoniales de su tierra y de su país.

Así sentirá el protagonismo que llena de satisfacción porque tiene contenido. Como este: un palacio, una estación, tres bosques, dos mosaicos, cino monasterios, ocho iglesias, cuatro canales romanos, tres murallas, siete castillos, cinco tramos del Camino de Santiago, seis fuentes, dos conventos, once ermitas, yacimientos arqueológicos... Se trata de lugares intervenidos por Promonumenta en una operación rescate que a veces se ha tenido que hacer con total emergencia. Y así, explican Cordero y Sánchez, se establece esa colaboración mutua para llegar a las instancias necesarias. Si hace poco Promonumenta logra que se detenga la obra de la carretera que destrozaría Ad Legionem, la misma gigante maqueta que preside su sede recuerda que una hacendera en el Monasterio de Sandoval fue el inicio de todo.

Respecto a Hispania Nostra, bajo el título Hispania Nostra. 50 años comprometida con el patrimonio, la iniciativa ofrece un recorrido por la trayectoria de Hispania Nostra y plantea una reflexión sobre el patrimonio como memoria compartida, responsabilidad colectiva y herramienta para comprender el presente. A través de diferentes contenidos, la muestra permite conocer la evolución de la defensa del patrimonio en España y el papel que han desempeñado la sociedad civil, las instituciones y las asociaciones locales en su conservación. La exposición concede también un papel protagonista a algunas de las iniciativas más representativas de Hispania Nostra, que reflejan su capacidad para tender puentes entre la ciudadanía, las instituciones y la conservación del patrimonio. Entre ellas destaca la Lista Roja del Patrimonio, creada en 2007 como una herramienta de participación social para identificar y visibilizar bienes culturales y naturales en riesgo de pérdida.