20 años del museo que nació del amor roto de un Sierra-Pambley

El Museo Sierra Pambley de León, que nació del corazón roto de un burgués, celebra 20 años de vida tras recibir a cerca de 160.000 visitantes.

Segundo Sierra-Pambley tenía planes de casarse con su sobrina Victorina, pero ella no le correspondió. Como consecuencia, cerró la casa que había mandado construir en 1848 para hacer vida con su futura esposa.

Pambley fue un gran seguidor de los avances científicos y técnicos del momento, y muestra de ello fueron sus visitas a todas las Exposiciones Universales.

Otorgó su patrimonio a su otro sobrino, Francisco, hermano de Victorina. Este impulsó las escuelas Sierra-Pambley para ofercer educación a niños con menos recursos e impulsar una renovación pedagógica en la provincia.

El museo alberga una colección de alrededor de 3.000 piezas inventariadas, y se compone de un importante conjunto de artes decorativas y de objetos cotidianos, principalmente del siglo XIX, perteneciente a las familias Sierra Pambley y Fernández Blanco y otra colección de materiales pedagógicos procedente de las escuelas creadas por Fundación Sierra Pambley desde 1887.

Interior de una de las dependencias de la antigua casa, ahora convertida en museoDL

Con motivo del vigésimo aniversario, el museo organiza un programa especial de actividades. A partir del 22 de julio y hasta finales de 2026 se podrá disfrutar una exposición fotográfica conmemorativa ubicada en el vestíbulo de entrada al museo que, a través de veinte imágenes, recorrerá momentos de estos veinte años de vida. La muestra ofrecerá una visión retrospectiva de la evolución del Museo.

En esa fecha se inaugurará una nueva sala expositiva dedicada a los cambios políticos vividos por distintos miembros de la familia a lo largo del siglo XIX y comienzos del siglo XX a través de los retratos reflejados en 24 piezas pertenecientes a la colección del museo y a colecciones privadas (grabados, monedas, prensa, libros y medallas conmemorativas).

Como broche de los actos programados, el museo celebrará un concierto conmemorativo el sábado 25 de julio, fecha de inauguración oficial del museo hace veinte años, que tendrá lugar en el jardín de la Fundación Sierra Pambley y que contará con las actuaciones de los músicos Rodrigo Martínez acompañado por Jaime del Blanco y en segundo lugar del grupo SOG. Debido al aforo limitado del espacio se requerirá inscripción previa al evento en la página web de la Fundación.