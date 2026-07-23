Aventura homérica

Publicado por Gonzalo González Laiz Creado: Actualizado:

No es fácil criticar La Odisea como producción espectacular. Tiene actores competentes, los escenarios y decorados son monumentales e incluso sin pantalla IMAX, que es para algunos privilegiados, los pobres de provincias también captamos la grandeza de una película que parece de otro tiempo porque el dinero (mucho) invertido se ve en pantalla.

Ahora bien, el cine, desde que dejó las barracas, ya no debe ser solo espectáculo y podemos analizar otros elementos.

Nolan adapta a Homero y lo más llamativo es cómo Odiseo se muestra ahora traumatizado por la guerra y la destrucción de Troya.

Supuesto trauma (tal vez muy del siglo XXI, pero no literalmente homérico), que no casa con el final que dará a los pretendientes y que todos conocemos.

El problema del traumado Odiseo es que no tiene humor y la aventura de La Odisea (sí, también se puede resumir este libro como veinte años de aventuras maravillosas) tiene que ser sinónimo de entretenimiento y diversión.

Hay otras decisiones de guion cuestionables como el tratamiento del cíclope, escena demasiado recortada, pero se acierta con la excelente media hora final.

No me convence la cuestionable banda sonora ´de época`, como si ahí no se pudiera adaptar el espectáculo a los tiempos actuales.

Peor todavía, claro, el consabido uso de esa fotografía algo mortecina y los cielos blancos, impropios del Mediterráneo de cualquier época.

El espectáculo nolaniano está ahí, sí, pero era mucho más divertido el Ulises de Kirk Douglas.